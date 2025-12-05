E化服務不再是長輩惡夢！信義房屋社區陪伴式教學 一步步跨過數位落差
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
家中有長輩的人，或許都看過這樣的景象，手機對他們而言不是生活必需，而是「能少碰就少碰」的陌生工具。根據數位發展部公布《113年數位近用調查》，12至59歲民眾的上網率高達95.7%，但60至64歲降為86.1%，65歲以上更只剩51.5%。換句話說，一半以上的長者，其實還沒真正走進數位世界。
《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2024/12/5~2025/12/4）「數位落差」相關討論，聚焦於「高齡、長者、課程、友善、教育、」等熱門字詞，顯示網友開始關注長者的數位學習與生活運用需求。有人分享在自己家中遇到的情況，指出「很多操作方式、箭頭的意涵等他們都無法理解」、「有的人很怕按錯，把東西用壞掉」、「爸媽在我們小時候也是花耐心教我們，能教多少算多少」、「我爸一直覺得在網路上做任何金融的事很危險，所以蠻排斥」。
信義房屋旗下的「社區幫」在全台協助社區推動E化服務已有多年，也因此直接看見長者在數位轉型中的困難。像是社區公告電子化、包裹影像化、線上報修等功能逐漸普及，但對不少長輩來說，面對螢幕時常常是「想用卻不敢按」，怕按錯、怕跳出奇怪畫面、怕洩漏個資，原本應該讓生活更便利的工具，反而變成另一種壓力來源。
為了減少這些不便與焦慮，「社區幫」與台北市大同社區大學合作，舉辦一場專為長者設計的智慧生活講座，用最簡單、最不害怕的方式，陪伴長輩一步一步跨進E化的日常生活。
從日常開始 陪長輩跨入更友善的數位生活
信義企業集團提供
為了真正縮短長者與科技之間的距離，社區幫選擇從「陪著一起學」開始。攜手台北市大同社區大學，在公民週推出一場專為長者量身打造的智慧生活講座，用最友善、最不恐懼的方式，陪長輩踏出邁向E化生活的第一步。
這場課程不是在灌輸艱深的新科技，而是回到最根本的問題：科技能不能真的讓生活更輕鬆？因此，講座採用情境示範與現場操作，把重點鎖定在三件長者最在意的日常需求：「節能家電怎麼看？」「社區常用的 E 化工具怎麼用？」「家裡怎麼變得更安全？」
不再從陌生的App開始，而是從身邊的習慣、每天會碰到的小事著手。現場示範智慧插座如何看家電耗電量、夜間感測設備如何避免起身跌倒，也教大家簡單上手遠端監控。合作廠商費米家庭更直接帶著家電示範，只需調整一兩個設定，就能讓家裡更省電、更安心。
專人手把手教學 E化也能輕鬆上手
課堂中也安排了社區幫App的操作示範，讓長者直接看到E化工具如何在生活中派上用場。像是郵務管理能顯示包裹影像、報修可用照片＋文字將問題快速傳達到管理端，公告、包裹通知、巡邏與修繕紀錄也都能透過App即時查詢，省下紙本往返的麻煩。
針對長者最擔心的資安問題，課程也特別說明社區幫採用SSL 2048位元加密，以及「僅蒐集必要資料」的原則，讓大家更安心地使用手機處理日常事務。
未來，社區幫將持續與社區大學合作開課，各社區也能免費申請協助，由專人到場指導從安裝到操作的每一步。當居民能熟悉這些數位服務後，不僅生活更方便，社區管理也能更有效率。
這場講座想告訴長者，科技不是要你一次懂很多，而是讓生活變得再輕鬆一點、再安全一點。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月4日至2025年12月3日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『數位落差』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
