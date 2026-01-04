e啟讀出未來行動圖書館前進苗栗

全球電子紙領導廠商元太科技攜手21家電子紙生態圈夥伴日昨在頭份市后庄國小共同為苗栗縣42所國小捐贈1040台彩色電子書閱讀器，總價值超過新臺幣三千萬元，預計嘉惠苗栗縣全縣近21000名學童。每台閱讀器皆預載164本精選電子書，期盼為孩子打造一個能安心閱讀、被溫柔守護的數位學習環境。

捐贈儀式由苗栗縣副縣長邱俐俐與元太科技工業（股）公司甘豐源總經理、振曜科技（股）公司單文淵業務副總經理、博客來數位科技（股）公司何禮旭副總經理、議員徐功凡、陳光軒、立委邱鎮軍助理、副議長張淑芬助理、蕭詠萱議員助理、張佳玲議員助理、鄭聚然議員助理、公所機要秘書古佩旻、代表會副主席許銑倫、教育處副處長彭德俊及各校校長參加捐贈儀式（見圖）。

廣告 廣告

副縣長邱俐俐表示，每一位孩子的成長，都值得被溫柔對待與細心守護。看著孩子從緊緊牽著大人的小手，到慢慢學會獨立前行，心裡既驕傲又不捨，只希望在他們成長的路上，能多留下一份安心與陪伴。在數位時代，許多家長最掛念的，並非孩子學得多快，而是能否靜下心來閱讀、好好用眼、好好長大。此次導入以電子紙技術打造的閱讀器，讓閱讀回到單純與專注，對家長、對老師而言，都是一份踏實的安心。

「e啟讀出未來」公益專案今年首度導入博客來平台的BooksPad彩色電子書閱讀器，除收錄32本苗栗縣在地文學與繪本選集，陪伴孩子在故事中親近家鄉、認識土地，也融入雙語特色選書，讓孩子在閱讀中逐步拓展視野。

元太科技甘豐源總經理指出，元太科技自2017年推動「e啟讀出未來」公益專案以來，持續以對眼睛友善的電子紙技術，攜手生態圈夥伴深入校園。截至2025年，已協助全台256所學校、29座圖書館，提供6125閱讀器與65.2萬冊電子書，累計超過九萬名學童受惠。