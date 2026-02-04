E奶色誘「讓黃少祺起生理反應」女星發聲了！預告：還會有意想不到裝扮
記者趙浩雲／台北報導
女星葉華近期回歸三立八點檔 百味人生，一登場便以火辣「爆乳裝」掀起話題。劇中她主動靠近黃少祺上演色誘橋段，強烈反差的造型與氣場引發觀眾熱議。對此葉華也發文分享心情。
葉華強勢回歸，一登場就氣場全開、辣度破表，讓全場瞬間「降溫失敗、升溫成功」。劇中她化身日本酒家女，與黃少祺曾有過一段歡場感情，她在一場回憶戲中以性感造型現身，直接色誘對戲演員黃少祺，畫面火辣到連工作人員都忍不住偷瞄，堪稱近期最有記憶點的回憶橋段。
她也笑談和黃少祺對戲時的趣事，直說對方全程不敢直視，連耳朵都默默變紅，「我還想說有這麼誇張嗎？」她幽默表示，這次造型難得展現身材曲線，自己其實平常穿衣服很困擾，太貼身反而不方便，「有時候走路真的很像三顆頭在跑。」一句話立刻引來現場爆笑。
對於討論聲量不斷，葉華也親自在臉書發文分享心情，坦言此次加入《百味人生》感受與以往截然不同，並點出製作單位在角色與造型上的用心。葉華寫道：「是的。這次加入百味 真是讓我覺得有種千變萬化的感覺 跟以往確實很不同 製作單位很用心 光是每個造型上都很有看頭😉 之後也會有一些意想不到的裝扮 別錯過了#記得晚上八點 #百味人生」
