E神也愛聽 雞蛋蒸肉餅隔6年出輯

香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」睽違6年再出輯。

讓E神陳奕迅甘願冒雨聽LIVE喊讚的香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」睽違6年再出輯，以港味十足新作《PROJ3CT 2222》跨海來台發片，吐真實心聲：「擔心大家忘了我們！」

由主唱Soft Liu、吉他手Soni Cheng、貝斯手Wing Chan和鼓手Heihei Ng組成的四人女子樂團「雞蛋蒸肉餅」，近日在「嘖嘖募資」推出第四張創作正規大碟《PROJ3CT 2222》新專輯X音樂會募資計畫。

她們的LIVE演出魔幻魅力，獲E神陳奕迅按讚認證，不但在媒體受訪時大讚「音樂很好聽」，更曾在2017年的香港Clockenflap音樂節上甘願冒雨來欣賞她們現場演出。

此張全新大碟《PROJ3CT 2222》是雞蛋蒸肉餅歷經團員分飛及疫情後，把蟄伏6年後各自在生活上所累積的成長經驗及對時事的觀察融入創作後的力作。

其中主唱Soft和吉他手Soni兩人還曾在2021年時以小分隊形式組了名為「絕命青年」的雙人女子組合來台闖蕩，爾後更毅然而然留在台灣定居生活，讓四人樂團頓時成了分隔港台兩地的「異地組合」。

四人特別透露，將於明年3月於台灣舉辦專場開唱，主唱Soft表示：「希望我們能順利舉行多場的巡演，被更多人看見我們的特別與閃亮之處！過去的停滯讓我們更加了解到自己有多喜歡舞台、享受舞台、喜愛創作、熱愛音樂。」