E罩杯女優遭質疑「台日混血全是人設」 本人不忍po護照回擊了

AV女優Nia屢遭質疑台日混血身分，不忍回擊了。（翻攝X@nia_you_）

25歲台日混血AV女優Nia（本名伊東愛瑠、伊東める），過去曾就曾喊「台灣是我的家鄉」引發討論，沒想到最近她又被質疑台日混血身分是人設，讓她不忍了直接秀出「護照」，反擊酸民們。

Nia擁有可愛外表及E罩杯傲人身材，出道至今因台日混血身分，加上用中文也能溝通，深受許多台灣人喜愛；另外她在社群平台上會以中、日文更新近況，粉絲黏著度高。

Nia曾發文強調「台灣是我的家鄉」。（翻攝X@@nia_you_）

而事實上，過去Nia就被質疑國籍問題，去年她發文強調「台灣是我的家鄉」引發討論，沒想到至今還是飽受質疑，Nia日前直接拿出台灣護照打臉，直言「沒想到現在還有人會質疑我是不是台日混血讓我有點驚訝」。

Nia（左）日前才在台灣辦見面會。（翻攝X@TREtaipei）

