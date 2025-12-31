E-2D可捕捉雙尾蠍 郭正亮嘆「美國不賣」：要台灣的命？

疑為共軍無人機俯瞰台北101的影片引發熱議，國防部稱此為「認知戰」，但各界討論不斷。（圖取自東部戰區影片）

大陸解放軍東部戰區29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習，央視更釋出畫面，稱TB-001雙尾蠍解放軍以無人機視角俯瞰台北101。前立委郭正亮質疑，如果能買到美國現役的空中預警機E-2D，就有機會看到雙尾蠍，但美國不賣，又不准疑美，不是要台灣的命嗎？

「是你沒看到無人機飛進來，還是沒有飛進來？」郭正亮31日在《大新聞大爆卦》節目表示，雙尾蠍無人機飛到台灣是有可能的，以前國防部也公布過相關訊息。重點是國防部怎麼處理危機，被人家傳指部長請假、不澄清？央視都登出了畫面，也不反駁？為什麼不敢反駁？「怕是釣魚吧？你反駁，他就登更多照片！那不就糗大了？為什麼選擇今天開（澄清記者會）？因為（正義使命軍演）結束了！」

廣告 廣告

郭正亮質疑，我們共赴國難，不是不能體諒國軍的難處，問題是賴清德有沒有準備這樣講？可能國軍有這樣要求，美國都不賣！「可能試過？我舉例。」2022年，台灣提過買預警機E-2D，我們現在只有E-2K、在美國要退休的機型，當時希望升級買E-2D，拜登這麼挺台灣，不賣！那川普會賣嗎？絕無可能！E-2D是美國的現役裝備，跟大陸的空警-500差不多等級，就是不賣。

旁邊前立委蔡正元補充說明，因為有紅外線，就能偵測到無人機。

郭正亮強調，所以我們國軍絕對不是不知道我們（國防建軍）的缺點，他想買，美國不賣。現在問題在哪？美國不賣給你，「你又不准我們疑美！我就提過這個問題，我說美國不賣給台灣E-2D，是要害死台灣？我起碼講過五次！我就一直被批疑美。」

郭正亮直呼，「你明明就看不到，他就偏偏要辯稱、他有看到？或者它沒進來？真的沒進來嗎？會不會是你沒看到？」

郭正亮直言，所以每次軍演完都有人問：殲-20有沒有進來？現在又加了一個「雙尾蠍有沒有進來？」就變成這種狀況。

【看原文連結】