E-Bike 168讓兩個人的頻率重新靠近 把「我不行」痛快騎成「幹！我也可以」

一日北中168（台北－台中自行車168公里），對騎自行車騎士來說，也算是一項成就解鎖，不過，不是職業選手、不是練家子、沒經過一段訓練的勇腳也不好達成，但有了無碳通勤、綠色旅遊的好幫手電動輔助自行車（E-Bike電輔車），那一日北中168也就成了一般喜歡騎自行車也可以觸及的公路旅遊。

於是今年台灣自行車旅遊節最「話題、最有畫面」的重頭戲之一上演，由巨大集團執行長劉素娟＋GIANT Taiwan總經理鄭秋菊領騎，加上每天在前線服務車友」的29位捷安特店老闆，組成的E-Bike一日北中168挑戰團，清晨從台北市政府出發，一路面對北風、午後逆風、溫差變化傍晚就抵達了台中，168公里全員到位達成。

完騎後世界自行車龍頭巨大執行長劉素娟很有底氣地說，E-Bike的價值不是能騎多遠，而是讓更多人願意出發。168公里不是重點，笑著到終點，才是老闆挑戰團的畫面核心。

其中，這支隊伍裡，有七對夫妻同行，這個畫面太給力了，以前老婆願意跟，通常因為體能上的差距，總是各騎各的、在下一個集合點碰頭，這次六組夫妻 全程一起騎、一起到，E-Bike這時已不是飛路加速器，而是「讓彼此速度，重新靠近」，情感交流的旅遊工具。

電輔車讓兩個人速度重新靠近，七對夫妻E-Bike一日北中168，填補起那段未曾一起騎過的距離。圖／巨大

這趟168，不只是完成，不少「觀念被改寫」。很多人以為E-Bike是「輕鬆、休閒、代步車」，但這團直接把三台車Defy E+、Avail E+、Revolt E+騎成長距離耐力範本。有了E-Bike攻上坡，已不是咬牙硬撐硬騎，而是有節奏的心肺運動；也非過往逆風一吹車子就歪抖歪抖，而是能持續破風魚貫前進；長時間騎乘，體力獲得節省下，飛翔意志力很輕易就能獲得貫徹。

電輔不是取代肌肉，嗯、而是讓你的普通道不行的肌力，也能進行Grand Touring長征，被保留下來的體力，便是你沿途能好好「享受風景」的能力。從車到人，單車文化的傳遞絕對不是靠「宣傳」，而是靠「自己騎過」。

GIANT Taiwan總經理鄭秋菊透露，「當這些店老闆親自體驗E-Bike，就能更真實地理解顧客需求，未來他們會用親身的故事，去幫助更多人發現E-Bike的美好。」

這群店完騎老闆回到門市，說的將不會是虛幻的廣告台詞，而是分享帶汗、帶風、帶著真實騎旅的美好體驗，而未來所有推薦，也都會多一句，「我騎過，我知道。」健康騎體驗是運動經濟就此發酵。

E-Bike讓普通人也能接通《一日北中》宇宙，168公里變成浪漫旅，而不是體能考卷。圖／巨大



