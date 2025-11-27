E Ink攜手Cream Guitars推出全球首款可變色電吉他「達文西」，採用Prism 3電子紙技術
全球電子紙領導廠商E Ink元太科技宣布，與知名電吉他品牌 Cream Guitars合作開發的全球首款採用E Ink Prism 3技術的可變色電子紙電吉他「達文西」 (DaVinci)，即日起正式開放全球預購，而這也是E Ink Prism 3技術首款正式量產的消費性產品。
琴身即畫布，E Ink Prism 3實現動態變色
這款名為「達文西」的電吉他，最大的特色在於將E Ink Prism 3可變色電子紙嵌入於吉他琴身之中。透過電子紙具備的可程式化 (programmable)特性，使用者能依據演出風格、情緒或個人品牌需求，自由變換琴身的動態色彩與圖樣。
E Ink強調，由於電子紙採用反射式顯示技術，並且具備雙穩態特性 (僅在變換畫面時耗電)，因此在無需持續供電的情況下，仍能維持多樣色彩顯示，將能在舞台演出營造特色氛圍。
Cream Guitars執行長Luis Ortiz表示：「我們希望徹底重新定義吉他可以是什麼樣貌，而『達文西』不僅是一把音色出眾的專業電吉他，更能在每首歌、每次演出機會，呈現藝術家想要的樣子」。
兼顧專業演奏性能，首款量產Prism 3產品
雖然加入了高科技顯示面板，但Cream Guitars強調這款產品仍兼具專業級的演奏性能。E Ink Prism 3的輕薄特性使其能包覆琴身，同時不影響音色、手感與產品可靠性。
E Ink元太科技業務中心副總經理洪集茂指出，自推出E Ink Prism 3以來便收到創作者熱烈迴響，此次與Cream Guitars的合作，象徵該技術向消費市場更進一步，將充滿表現力的樂器帶到創作者手中。
永續設計理念
除了創新應用，雙方也強調在環保永續上的共識。E Ink電子紙技術本身具備超低耗能特性，而Cream Guitars也致力於負責任取材與減少廢料的製程理念，兩者在永續發展方向上相互呼應。
