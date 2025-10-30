E.L.F注意！SJ設快閃打卡區「實名預約」免費入場

SJ快閃打卡區以演唱會慨念打造。（圖／翻攝自SJ官方IG）

SUPER JUNIOR出道滿20週年，以全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》再度席捲全球。他們不僅創下「首個登上臺北大巨蛋」的韓國團體紀錄，更締造三場全數完售的壯舉，吸引近9萬名粉絲共襄盛舉。為了回饋即將入場看演唱會的E.L.F.（粉絲名稱）支持，以「SUPER SHOW 10」為主題的快閃打卡區於11月12日起至11月16日止，並在臺北大巨蛋B2的515空間正式登場。

期間限定的「SUPER SHOW 10」快閃打卡區，斥資7位數重金設計，以嶄新形式延續演唱會熱度，並以「免費入場、實名預約制」的方式開放粉絲體驗，快閃打卡區採兩種預約制度，自11月1日上午11點先開放國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約，再來才是同日13點起一般民眾預約，讓人親身走入屬於SUPER JUNIOR的20週年慶典時空。

快閃打卡區以《SUPER SHOW 10》的舞台概念為藍本延伸設計，展場設計跳脫傳統概念，以「美術館」為靈感核心，現場牆面如同藝廊陳列，將成員照片以「名畫翻拍」形式重新設計，場內還有特別實體化演唱會主視覺「機械Logo」，將原本僅存在於海報上的設計立體打造，成為展場必拍地標。

除了豐富的主題展區與打卡牆，值得一提的是，本次快閃打卡區為回饋購票粉絲，三場臺北大巨蛋演唱會的官方週邊商品販售，只有成功登記預約快閃店的消費者才有機會購買演唱會週邊，因此快閃店入場時需出示演唱會門票、身分證件、登記入場券，但商品每日現場數量有限，售完為止。詳情請洽主辦單位遠雄創藝社群網站查詢。

