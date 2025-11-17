E.L.F飛60架無人機排字應援 SJ哭成淚海

Super Junior出道20年，大巨蛋演唱會最後一天圓滿落幕。（圖／翻攝自IG@superjunior）





Super Junior出道20年，大巨蛋演唱會最後一天圓滿落幕。粉絲為了給偶像驚喜，砸重金飛了60架無人機，排出應援字樣，讓成員感動落淚。演唱會結束後，SJ也直奔燒肉餐廳慶功，今（17日）下午還有簽售會，要和粉絲近距離互動。

9位哥哥們站上花車繞場，Super Junior大巨蛋演唱會最後一天感動滿滿。粉絲砸下重金，在大巨蛋內飛了60架無人機，出動10位專業攝影，排出SJ、E.L.F等圖案，讓利特、藝聲和銀赫等人都忍不住哭了。Super Junior粉絲：「啊~不要哭。」

Super Junior成員利特：「我們接受過很多應援，這個是完全沒想到的。」

無人機是東海過去曾向粉絲許願想看的應援，如今東海再開玩笑敲碗，想看杜拜風水舞秀，E.L.F也紛紛標記高雄市長陳其邁，敲碗高雄場應援水舞秀。

Super Junior成員東海：「因為太不好意思了，比起我們能給大家的，粉絲們給的更多，所有很抱歉無法再說什麼。」

SJ演唱會感動落幕後，也直奔韓式烤肉店慶功。東海戴上護膝，膝蓋舊傷讓粉絲心疼，但看到腳上飯店拖鞋又瞬間笑翻。銀赫、圭賢、利特、厲旭和神童也陸續到場，藝聲、希澈和始源則沒現身。有人開玩笑說，馬議員可能去吃麻辣鍋了。

但現場也有小插曲，有民眾網上PO文，抗議保全強光手電筒照得讓人不舒服。SJ三場演唱會結束後，17日下午再辦簽售會，和粉絲近距離互動，1月還要再唱高雄，看台灣E.L.F還能變出甚麼應援花招。



