E.L.F.創大巨蛋紀錄 「超狂應援逼哭SJ」 東海喊：要水舞！

韓流帝王Super Junior連3天登上臺北大巨蛋開唱，共吸引約9萬E.L.F.（粉絲名），書寫歷史讓他們從首日就激動不已，今（16日）來到演唱會最後一天，E.L.F.也同樣創下歷史，特別準備了「無人機應援」，讓銀赫直接爆哭，利特雖然強忍情緒，但也邊感謝邊落淚。

東海、銀赫在夯曲〈Sorry, Sorry〉連三天都展現不同默契，第一天比愛心還差點親上，做日額頭抵額頭，而今天直接銀赫直接跳上，讓東海公主抱，全場全場尖叫聲不不斷。

粉絲昨日應援手幅「내일은 결혼기념 선물 해줄게 ㅋㅋㅋ（明天給你結婚紀念禮物）」就留下伏筆，今日在〈Marry U〉結束後，特別創舉準備了「無人機應援」，這次出動了60台無人機和10名攝影，市場價格約落在30萬左右，可以說一天比一天應援更狂。

這份熱情也讓成員們感動不已，一亮燈成員就讓大家看銀赫，銀赫整個人爆哭，而利特則表示因為他們遇到過很多事情，已經不太會流淚了，但看見了E.L.F.準備的無人機還是落淚。

因為無人機爆哭的銀赫，整理好情緒講感言時候，表達自己真的收到太大的感動而幸福，和台灣E.L.F.擁有不同情感，15年前Super Junior-M在台灣活動時候，大家也打造了許多紀錄，如今看見大巨蛋被填滿，讓他再度感動到泣不成聲，「抱歉，我現在情感上來了」，整理了一下，也喊出：「真的很感謝你們這三天都跟我們一起！老婆，謝謝大家，我愛你們！」

事實上，無人機應援是因為東海曾經說過如果他們站在臺北大巨蛋的話，想要無人機的一句玩笑話，面對E.L.F.這樣完成他的願望，讓他也表示自己不敢再說什麼了，也很感謝大家創造給予他們難以忘懷的回憶，稱E.L.F.們都是花一樣，他想要再花田們跳躍一輩子，希望大家可以不要離開。

利特表示自己已出道20年，已經經歷太多不一樣的事情，早就感覺不會再哭了，但今日看見大家純粹的應援，還是不自覺流淚，表示真的運氣很好可以遇到E.L.F.，讓他們可以持續發光發熱，如今他也思考著怎麼回報，接下來不論多少年，都會繼續努力工作和愛著E.L.F.。

接著為了緩和氣氛，利特又召喚出了「LEE TEUK」的投影字幕，笑說自己剛剛在後台繳了2.5K，而才說自己不敢再要求什麼的東海，突然表示：「大家這次做了無人機，大家可以做水舞嗎？我想要水舞」，結果被神童架走。

已經許久沒有巡演的希澈，也表示站在大家面前真的過了很久，因此相當的緊張的在抖，突然表示：「如果臺北大巨蛋同意的話，韓國安可場結束後」，話還沒說完就引發全場尖叫，而東海則說：「不是臺北大巨蛋同意，是E.L.F.同意的話」，這時候希澈笑說：「藝聲跟我說不要再說了，連一半都填不滿」，接著喊話要在《SUPER SHOW 11》再見，結果被提醒還有高雄場。



