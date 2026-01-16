太報

E.L.F.必收！Super Junior高雄巨蛋開唱 打卡、美食、優惠全攻略

施書瑜
SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書
SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書


Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。追星之餘也要吃得好，太報在地記者領路，整理巨蛋周邊必吃美食與商圈夜市優惠券，讓E.L.F.應援、打卡、補給一次滿足。

SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書
SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書
SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書
SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書

Super Junior演唱會期間，高雄多處地標同步點亮寶藍色燈光，高流、愛河、美麗島與旅運中心成為E.L.F.必拍打卡點；高捷巨蛋站也特別設置成員主題月台，捷運紅線推出期間限定專屬列車，讓粉絲從搭車開始就沉浸在Super Junior的應援氛圍中。

Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號,處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝
Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝

此外，1月20日起在中央公園、新堀江與駁二一帶還有限定人行道燈號，無論白天或夜晚都超好拍，走在街頭就像身處官方應援場景，追星感直接拉滿。

為迎接來自各地的歌迷，高市府也同步推出「商圈夜市優惠券」，粉絲只要憑演唱會票根，就能在捷運左營、美麗島與巨蛋站兌換面額50元的優惠券，可於40多處商圈夜市、超過400家合作店家折抵使用，讓追星之旅不只熱血，也多了實用的小確幸。

高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供
高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供
高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供
高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供

在前往巨蛋前，許多粉絲會選擇先到附近補充體力，人氣早午餐「Yummy 呦咪日式手作三明治」以繽紛可愛的日式三明治深受歡迎，口味清爽又有飽足感，很適合排隊應援前快速補給，搭配商圈夜市優惠券更顯划算。

高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供
高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供

想放慢腳步的粉絲，則可走進老宅小餐館「魚&吉」，乾拌麵香氣十足、舒芙蕾柔軟療癒，在綠意與店貓陪伴下好好休息，用一頓美食卸下奔波的疲憊。

若想與追星夥伴一同聚餐，老字號「劉家酸白菜火鍋」以天然發酵酸白菜與炭火古銅鍋聞名，湯頭酸香回甘，下午時段還有半價優惠，成為不少粉絲的隱藏版下午茶選擇。

另外還有坐落左營眷村、入選米其林入選餐廳的海光俱樂部中餐廳，前身為美軍俱樂部，延續對食材新鮮與料理細節的堅持，寧式鱔糊、冰糖烤方、黃豆燉牛腩、烤鴨三吃及手工蔥油餅皆是歷久不衰的招牌佳餚，非常適合相約分享，在滿足味蕾的同時，也為這趟寶藍色追星之旅留下完美回憶。

「Yummy 呦咪日式手作三明治」

地址：高雄市苓雅區和平一路131號

「魚&吉」

地址：高雄市新興區中正三路44之1號

「劉家酸白菜火鍋」

中山店地址：高雄市前金區中山二路507號

創始店地址：高雄市左營區介壽路9號

二館地址：高雄市左營區介壽路227號

左營曾子店地址：高雄市左營區曾子路274巷2號

文化店地址：高雄市鳳山區文化路65-5號

楠梓店地址：高雄市楠梓區楠梓路430號

「海光俱樂部中餐廳」

地址：高雄市左營區南大路4號

