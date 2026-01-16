E.L.F.必收！Super Junior高雄巨蛋開唱 打卡、美食、優惠全攻略

SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書



Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。追星之餘也要吃得好，太報在地記者領路，整理巨蛋周邊必吃美食與商圈夜市優惠券，讓E.L.F.應援、打卡、補給一次滿足。

SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書

SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書

Super Junior演唱會期間，高雄多處地標同步點亮寶藍色燈光，高流、愛河、美麗島與旅運中心成為E.L.F.必拍打卡點；高捷巨蛋站也特別設置成員主題月台，捷運紅線推出期間限定專屬列車，讓粉絲從搭車開始就沉浸在Super Junior的應援氛圍中。

廣告 廣告

Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝

Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝

Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝

Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝

Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝

Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》高雄開唱，整座城市化身寶藍色追星樂園，從地標點燈、捷運專屬列車到限定燈號，處處好拍。施書瑜攝

此外，1月20日起在中央公園、新堀江與駁二一帶還有限定人行道燈號，無論白天或夜晚都超好拍，走在街頭就像身處官方應援場景，追星感直接拉滿。

為迎接來自各地的歌迷，高市府也同步推出「商圈夜市優惠券」，粉絲只要憑演唱會票根，就能在捷運左營、美麗島與巨蛋站兌換面額50元的優惠券，可於40多處商圈夜市、超過400家合作店家折抵使用，讓追星之旅不只熱血，也多了實用的小確幸。

高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供

高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供

在前往巨蛋前，許多粉絲會選擇先到附近補充體力，人氣早午餐「Yummy 呦咪日式手作三明治」以繽紛可愛的日式三明治深受歡迎，口味清爽又有飽足感，很適合排隊應援前快速補給，搭配商圈夜市優惠券更顯划算。

高市府推出商圈夜市優惠券，邀請E.L.F.一同朝聖高雄多家美食，用味蕾收藏專屬於高雄的追星回憶。高市府經發局提供

想放慢腳步的粉絲，則可走進老宅小餐館「魚&吉」，乾拌麵香氣十足、舒芙蕾柔軟療癒，在綠意與店貓陪伴下好好休息，用一頓美食卸下奔波的疲憊。

若想與追星夥伴一同聚餐，老字號「劉家酸白菜火鍋」以天然發酵酸白菜與炭火古銅鍋聞名，湯頭酸香回甘，下午時段還有半價優惠，成為不少粉絲的隱藏版下午茶選擇。

另外還有坐落左營眷村、入選米其林入選餐廳的海光俱樂部中餐廳，前身為美軍俱樂部，延續對食材新鮮與料理細節的堅持，寧式鱔糊、冰糖烤方、黃豆燉牛腩、烤鴨三吃及手工蔥油餅皆是歷久不衰的招牌佳餚，非常適合相約分享，在滿足味蕾的同時，也為這趟寶藍色追星之旅留下完美回憶。

「Yummy 呦咪日式手作三明治」

地址：高雄市苓雅區和平一路131號

「魚&吉」

地址：高雄市新興區中正三路44之1號

「劉家酸白菜火鍋」

中山店地址：高雄市前金區中山二路507號

創始店地址：高雄市左營區介壽路9號

二館地址：高雄市左營區介壽路227號

左營曾子店地址：高雄市左營區曾子路274巷2號

文化店地址：高雄市鳳山區文化路65-5號

楠梓店地址：高雄市楠梓區楠梓路430號

「海光俱樂部中餐廳」

地址：高雄市左營區南大路4號

更多太報報導

港都迎超人力霸王！2026冬日遊樂園主題搶先曝光

E.L.F.湧高雄！SUPER JUNIOR連唱3天 粉絲經濟全面啟動

驚！逾期雞排8年才被查...高雄廠商遭列管 衛生局：未流入市面