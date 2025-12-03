E.L.F.怎能不衝？SUPER JUNIOR利特親手特調這一杯 只在這裡喝得到

記者李鴻典／台北報導

黑松公司首度跨足實體通路事業，在即將邁入101週年之際，推出全台首間結合酒類專賣店與輕酒吧的連鎖酒專「黑松酒覓」。

黑松公司於邁入101週年之際開設首間酒類專賣店-黑松酒覓。（圖／品牌業者提供）

門市匯聚國內外知名酒款，並規劃「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」、「恆溫酒窖」五大空間，滿足酒饕從選酒到品飲的多元需求。

「黑松酒覓」精選高達上千款藏酒。（圖／品牌業者提供）

「黑松酒覓」同步推出5款門市獨家高粱調酒，邀消費者品味金門高粱酒的創意風味。

黑松酒覓推出5款獨家特調，將50度以上金門高粱酒融入調酒中。（圖／品牌業者提供）

3日開幕活動邀SUPER JUNIOR隊長利特擔任一日調酒師，親手調製專屬「利特特調」，利特表示「期待大家能來酒覓嚐嚐看，這是我要送給粉絲的專屬禮物！」。「利特特調」即日起於「黑松酒覓」限時販售，粉絲們千萬別錯過難得的機會！

廣告 廣告

SUPER JUNIOR利特化身一日調酒師，為台粉調製專屬調酒。（圖／品牌業者提供）

利特親自調製的「利特特調」以「創世者 × CHOYA桶陳金門高粱酒」為基底調製，入口綻放香草甜香及清爽果香，在酸甜平衡中帶有淡雅木質調與CHOYA梅果韻味。

利特特調於「黑松酒覓」限時販售中。（圖／品牌業者提供）

「利特特調」即日起至1月16日於「黑松酒覓」門市輕酒吧限時販售，單杯售價 380 元。「黑松酒覓」門市現場同步展示利特親筆簽名的「創世者」產品與等身人形立牌，粉絲們千萬別錯過！快來打卡與利特親簽、和立牌合照，再點上一杯「利特特調」，一次收集隊長同款！

黑松酒覓門市內設置「輕酒吧」，提供多款獨家調酒。（圖／品牌業者提供）

日本擁有56年歷史的法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」，將於12月5日至12月25日首度正式登台，於新光三越台北信義新天地A11一樓開設期間限定快閃店。此次活動不僅帶來品牌經典的現烤出爐「費南雪」，更推出多款台灣限定伴手禮盒。消費滿 NT$1,400 元，還能參加巨型扭蛋機抽獎活動，豪華獎項包含「東京雙人旅行券—HENRI CHARPENTIER 銀座Maison 甜點體驗之旅」，以及多項驚喜好禮。

HENRI CHARPENTIER將於12月5日至12月25日首度正式登台，經典的現烤出爐「費南雪」。（圖／品牌業者提供）

冬季來臨，COLD STONE酷聖石推出全新甜點系冰淇淋《焦糖點心棒》，以濃厚焦糖香氣搭配吉那圈風味冰淇淋，帶來冬日最暖心的甜蜜享受！2025/12/5~2026/1/8於酷聖石直營門市販售！冬季檔期同場加映熱銷的「極濃巧」系列三款人氣冰淇淋，亦同步販售至2026/1/8。

COLD STONE酷聖石推出全新甜點系冰淇淋《焦糖點心棒》。（圖／品牌業者提供）

夢幻登場！今年秋冬最受注目的甜點，絕對非「延世大學藍莓優格風味生乳包」莫屬，韓國製造的延世大學生乳包首度推出「吉伊卡哇」版，全台7-ELEVEN限定販售，可愛設計與酸甜清爽的藍莓優格生乳內餡，打造視覺與味覺同步升級的體驗，更加驚喜的是每件皆附贈隨機角色小卡貼乙張，角色與小配件可以組合搭配，自由創造喜歡的模樣，全套共八款人氣角色可以蒐集。

延世大學藍莓優格風味生乳包吉伊卡哇限定包裝，每件皆附贈隨機角色小卡貼1張（全套共8款）。（圖／品牌業者提供）

Miffy米飛兔70週年紀念週邊精品再度激發粉絲少女心！7-ELEVEN全店精品自12月10日下午3點起推出全新一波「Miffy70週年紀念」精品集點活動，以「實用生活用品」、「療癒配件」兩大主題為開發靈感，推出逾86款周邊商品，價格最低從199元起，其中有22款為7-ELEVEN獨家開發銷售，商品皆為限量販售，經典Miffy與好朋友Boris周邊商品趕緊來蒐藏。

Miffy 70週年紀念！7-ELEVEN全店精品開賣逾86款限定周邊商品。（圖／品牌業者提供）

近期冷空氣南下，早晚氣溫明顯下降，帶動通勤族與上班族的冬季採買需求。OKmart表示，氣溫一轉冷，門市熱飲、暖身沖泡包、民生補貨等商品的買氣同步升高，呈現明顯季節性成長。在熱飲部分，OKCAFE黑糖桂圓紅棗茶與黑糖薑茶因為風味溫和、暖身效果佳，成為女性通勤族群的常見回購品項；阿華田、焙茶拿鐵、抹茶拿鐵等暖飲也加入冬季需求行列。兩杯99元優惠對早晨開會、下午提神及夜班值勤族群最有吸引力，是本波熱飲買氣成長的主要來源。

OKCAFE黑糖桂圓紅棗茶與黑糖薑茶。（圖／品牌業者提供）

咖啡需求也受低溫帶動提升。OKCAFE莊園系列與極淬莊園系列在通勤與上班族市場中表現穩定，其中極淬莊園美式與極淬莊園拿鐵因豆種穩定、風味乾淨，受到固定客層青睞。12月3日至12月5日，OKCAFE 特大杯莊園美式、莊園拿鐵與極淬莊園系列推出「同品項買二送一」，建議售價落在60元至80元，鎖定白天通勤與辦公補給需求。

距離聖誕節不到一個月，今年最熱門的節慶糕點非義大利聖誕麵包（Panettone）莫屬。歷年來，不斷升級配方的Home Mom Bakery，今年持續推出「經典原味潘娜朵尼Panettone」之外，創辦人倪淑敏延伸黑森林蛋糕的概念，將巧克力義大利聖誕麵包再升級，創造出全新「巧克力櫻桃潘娜朵尼Panettone」，超乎想像的濃郁巧克力香和酸櫻桃的酸爽在嘴中綻放，濃厚的奶油清香和糖漬果乾在尾韻打底，撐起圓滿的風味曲線，如蛋糕般的風味讓人驚艷。即日起，「巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone」和「經典原味聖誕麵包Panettone」開始預購，限量各200顆。

巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone特價2280元。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

出國賞櫻熱潮！盤點北半球四大絕美花季 巴黎迪士尼冰雪奇緣世界搶先看

一卡通：iPASS MONEY錢包儲值金、功能都將持續服務

萬豪旅享家「萬味奇遇」首度登台！18飯店主廚山海田味覺探索

雙12換機好時機！iPhone 17空機現折1212元 買保健品抽iPad 11

