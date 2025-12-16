三立新聞網 setn.com

E.L.F.注意了！Super Junior宣布高雄場加開 搶票時間點曝光了

三立新聞網

娛樂中心／蔡佩伶報導

Super Junior高雄場加開。（圖／翻攝自臉書）
Super Junior高雄場加開。（圖／翻攝自臉書）

韓國天團Super Junior（SJ）上個月在台北大巨蛋的舉辦演唱會，吸引許多粉絲前往朝聖，而他們原定於明年1月24日、25日在高雄巨蛋開唱，沒想到今（16日）主辦單位突然宣布加場，時間點落在1月23日，搶票時間將於12月23日晚上7點全面啟售，而12月22日晚間7點則開放會員搶先購。

《SUPER SHOW 10 in KAOHSIUNG》演出資訊（全場實名制）

活動時間：2026年1月23日（加開場次）、24日、25日

廣告

活動地點：高雄巨蛋

售票通路：拓元售票系統

一般票價：NT 6,680 (含SOUNDCHECK)／6,280／5,680／4,680／3,680／2,680／身障票 2,840

加場售票資訊：12月22日晚間7點至12月23日下午3點59分開放官方會員預購 12月23日晚間7點全面啟售 加開場次不另外開放官方會員登記

更多三立新聞網報導
分手疑鬧不愉快！惠利、柳俊烈突宣布「合體獻聲」 時間點出爐震撼網
混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光 被問二胎進度鬆口了
動刀「切除雙乳」防癌！大咖女星震撼公開手術疤痕 吐真實心聲
「40歲了還在呼呼」！安心亞開唱遭狠酸 一票網不忍出面打臉

其他人也在看

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」　岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」　岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻

根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...

CTWANT ・ 8 小時前42
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！

身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！

國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前79
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠

卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠

立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。

中天新聞網 ・ 49 分鐘前44
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」　未來一週天氣變化一次看

冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」　未來一週天氣變化一次看

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。

民視 ・ 1 天前3
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」　3招化解厄運

赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」　3招化解厄運

今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前49
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機　過來人警告：快關掉1功能

iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機　過來人警告：快關掉1功能

明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前11
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪　高檢署說話了

大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪　高檢署說話了

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前75
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年

回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年

娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。

民視 ・ 6 小時前20
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」　全台再急凍時間曝光

把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」　全台再急凍時間曝光

氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一

柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？

中時新聞網 ・ 16 小時前127
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...

styletc ・ 1 天前2
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台　下週再迎大降溫

2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台　下週再迎大降溫

本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前2
「邪惡帝國」之首延遲付款欠333億　規則漏洞大谷遭批是推手

「邪惡帝國」之首延遲付款欠333億　規則漏洞大谷遭批是推手

道奇隊挑戰世界大賽三連霸，積欠延遲付款金額達到10億美元，形同借明日的錢，花在今日戰績，美媒報導，道奇作法形同鑽漏洞，而大谷翔平成為「延遲付款」最大推手。

太報 ・ 5 小時前19
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率

名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率

生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。

民視健康長照網 ・ 22 小時前63
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜　網友驚太猛了

艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜　網友驚太猛了

金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」

中時新聞網 ・ 23 小時前2
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光　網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光　網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。

鏡報 ・ 1 天前38
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞

交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞

有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。

bella儂儂 ・ 4 小時前3
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步

行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步

[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...

今日新聞NOWNEWS ・ 34 分鐘前112
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭　見趙露思超佩服

劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭　見趙露思超佩服

【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是

緯來新聞網 ・ 35 分鐘前發起對話
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了

馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了

[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...

今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前653