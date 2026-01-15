E.L.F.湧高雄！SUPER JUNIOR連唱3天 粉絲經濟全面啟動

SJ20週年燈光裝置藝術，19日開始在高雄各地登場。翻攝陳其邁臉書



韓國男團SUPER JUNIOR出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》將於1月23日起一連三天在高雄巨蛋登場，吸引大批粉絲湧入。高市府經發局同步推出商圈夜市優惠券，義享時尚廣場也規劃巡演期間限定活動，隨著演唱會登場，人潮與韓流熱度將擴大「粉絲經濟」效益。

高市府經發局表示，為迎接來自各地的歌迷，市府推出面額50元的「商圈夜市優惠券」，歌迷可憑指定演唱會票根，於捷運左營、美麗島與巨蛋等站點兌換，並可立即於40多處商圈夜市及超過400家合作店家使用。

經發局長廖泰翔指出，SUPER JUNIOR與高雄互動頻繁，成員過去多次在台期間造訪高雄，也讓城市在粉絲間累積高知名度，市府藉由結合演唱會推出消費誘因，讓樂迷在觀賞演出之餘，也能深入探索港都特色，打造「音樂＋城市體驗」的觀光模式。

義享時尚廣場配合SUPER JUNIOR巡演，自1月21日至25日設置期間限定活動空間，販售巡演周邊商品，並打造主視覺展示與拍照區。義享時尚廣場提供

除市府措施外，義享時尚廣場也配合巡演，自1月21日至25日設置期間限定活動空間，販售巡演周邊商品，並打造主視覺展示與拍照區，讓歌迷在演唱會前後有更多互動體驗。商場戶外大型螢幕同步播放巡演相關畫面，營造演唱會週末的熱鬧氛圍。

主辦單位指出，快閃活動期間商品數量有限，部分品項將採取限購方式，以維持現場秩序。相關活動隨著演唱會登場，也進一步吸引人潮進入商圈與商場，擴大演唱會周邊效益。

經發局補充，目前持有「商圈夜市優惠券」的使用期限至今年2月28日，提醒歌迷把握時間使用；另持有去年8月至12月間多場演唱會票根、尚未兌換優惠券的民眾，也可於1月23日至25日最後兌換。

