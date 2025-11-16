E.L.F.看演唱會先集訓？東海點名「小隊長」 獻唱大巨蛋限定歌單
首組登上臺北大巨蛋的男團Super Junior今（14日）一連開唱3天，吸引近3萬E.L.F.（粉絲名），讓成員們也激動不已，更帶來驚喜歌單〈至少還有你〉當作禮物送給現場。
Super Junior在演唱會第二段影片結束登台，成員們都換上了休閒服裝，帶來〈우리들의 사랑 (Our Love)〉時，全場E.L.F.狂喊應援，結果圭賢和始源兩個人輪流忘詞，神童還特別去盯著圭賢，讓他笑到彎腰，而始源雖然故作鎮定的繼續唱，但也是笑著和身旁的銀赫對視。
在〈No Other〉時候9人也登上了花車，分為厲旭、利特、藝聲、東海一車，銀赫、神童、圭賢、始源和希澈一車，並與全場E.L.F.互動，利特表示其實希望可以再轉一圈，因為每次都是E.L.F.走近他們，但花車是他們走向E.L.F.的一個方式。
銀赫表示很可惜自己只有2個眼睛，還沒講到感性的話，就先被成員調侃「其他地方也有眼睛」，讓全場E.L.F.大笑，不過銀赫也繼續說自己想要三萬顆眼睛，就是想要好好看看每一個在大巨蛋的E.L.F.，而東海則笑說：「想像都是眼睛蠻可怕。」
隨後，E.L.F.也準備好應援給Super Junior，東海看見有人指揮，還用中文點名：「小隊長！」看見全場E.L.F.流利的應援，成員還忍不住問說：「你們是不是有集訓？」，並唸出手幅上寫著的：「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你。」
利特透露今天的加場，和他在直播時候，E.L.F.對他說：「歐巴你們想做的就做吧！我們都會為你們實現」，讓他十分感動，表達其實很苦惱要帶什麼禮物給大家，並驚喜帶來中文歌曲〈至少還有你〉，而全場E.L.F.更是一起大合唱。
