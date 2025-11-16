E.L.F.砸百萬派60台無人機飛進大巨蛋 逼哭「SJ」銀赫、利特

「SJ」被無人機應援感動不已。讀者提供



韓國天團「Super Junior」（SJ）一連3天在台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會，今（11╱16）迎來最後一場，近3萬名E.L.F.（粉絲名稱）除在護欄掛上巡演系列從1到10的布條，在安可時還出動60台無人機，創下大巨蛋第1次無人機應援紀錄。

銀赫還感動到暴哭講不出話來。讀者提供

這3天E.L.F.都為偶像製造不同驚喜，安可時全場燈光突全暗了下來，9人還懷疑是停電直問「怎麼了」？一看到60台無人機飛出來，全員嚇傻，東海沒想到過去許的「希望有無人機應援」願望真的台灣實現。

廣告 廣告

60台無人機排出SJ logo。讀者提供

無人機共擺出SJ05、SJ25、SJ logo和E.L.F.愛心等4個圖案，據悉為了這次無人機應援，E.L.F.砸了約百萬請10位專業攝影師操控60台無人機，銀赫還感動到暴哭講不出話來，利特也久違地落下男兒淚。

更多太報報導

楊謹華自曝叛逆黑歷史 騙爸媽去圖書館偷做一件事

Marz23揪辣妻泡鴛鴦浴 甜蜜擁抱不用演

「SJ」利特大巨蛋尾場花5萬自肥 希澈：抱著在舞台上死掉的覺悟