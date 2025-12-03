E.L.F.衝一波！利特特調「黑松酒覓」限時開喝、鼎王新店同步登場

（圖／品牌提供）

E.L.F.注意了！今年年底真的不用飛韓國，台北就能一次做到「喝到隊長同款、吃到偶像後台愛店」。黑松全新開幕的複合式酒專「黑松酒覓」不只邀來Super Junior隊長利特親自調酒，更推出限時販售的「利特特調」；另一頭，成員們私下最愛的鼎王麻辣鍋也正式進駐中山區，後台等級美食直接端上餐桌，還把高粱變身烏梅調酒上菜。

黑松正式跨足實體酒類通路，在台北捷運南京三民站旁開出全台第一間複合式酒類專賣店＋輕酒吧「黑松酒覓」，3日開幕當天邀請到Super Junior隊長利特親自現身擔任一日調酒師。「利特特調」以「創世者 × CHOYA 桶陳金門高粱酒」結合CHOYA梅果韻味，風味平衡、酒感溫潤，E.L.F.趕快衝一波GET同款！

「黑松酒覓」整間店空間設計走現代質感路線，包含酒品販售區、輕酒吧、品飲區、交流空間與恆溫酒窖，一走進去你會發現根本不只是買酒的地方，而是可以待一個晚上的微醺基地。酒品種類橫跨高粱酒、威士忌、葡萄酒、清酒等，甚至還有一般通路很難看到的珍藏款。

SUPER JUNIOR利特驚喜現身「黑松酒覓」門市開幕活動，化身一日調酒師，為台粉調製專屬調酒。（圖／品牌提供）

這次也特別研發5款獨家特調，將50度以上金門高粱酒融入調酒中，「穀頓紅影」以苦艾酒與安格斯苦精襯托創世者桶陳金門高粱酒濃厚的橡木桶風味；以58白金龍與苦艾酒為基底的「高粱 DRY」口感清爽辛辣，再以橄欖點綴，增添鹹鮮層次；粉紅夢幻的「東方夢丹」以58白金龍搭配CHOYA本格梅酒，翻玩經典柯夢波丹的酸甜清新；「粱香檸檬沙瓦」結合檸檬氣泡與58白金龍的綿甜糧香，帶來明亮爽口的迷人滋味；酒感輕盈的「鹹甜小宇宙」則以緞金龍為基底，話梅、乳酸與柑橘在舌尖交織，勾勒出滑順又誘人的酸甜果香。

「黑松酒覓」推出5款獨家特調，將50度以上金門高粱酒融入調酒中。（圖／品牌提供）

可頌調酒喝過沒？Ochre全日型餐飲正式啟動，午間輕盈歐陸風味開吃！

另外，Super Junior成員們超愛吃的「鼎王麻辣鍋」，前陣子不僅直接進駐演唱會後台煮給他們吃，現在更到中山區長安東路插旗，以「台灣味」為靈感，推出門店限定的獨家菜色。

鼎王麻辣鍋台北長安東店新開幕。（圖／品牌提供）

首先要介紹「酥炸咔滋香香豚」，以台式調味為靈魂，豚肉炸至金黃酥脆，咬下瞬間咔滋作響，內裡肉質柔嫩，單吃鹹香過癮，豪邁涮入火鍋又能激出全新層次，餐後必點甜品「QQ麻糬球」以傳統麻糬入菜炸至金黃Q脆，佐以芝麻粉與淋上煉乳，濃郁甜香包裹舌尖，忍不住一口接一口。同步推出兩款新飲品琥珀紅烏龍與雲嶺四季春，吃火鍋搭配茶飲超清爽！

再來是鼎王這次也以金門58度高粱推出特色調酒，結合鼎王經典「冰鎮烏梅汁」，將熟悉的台式風味轉化為更成熟、帶點神祕感的大人系飲品。入口先感受到烏梅的煙燻果香韻味，隨後高粱獨特穀香的醇烈酒感緩緩釋放，富有層次堆疊成熟尾韻，形成衝突卻又和諧的絕妙平衡。

鼎王麻辣鍋台北長安東店獨家新菜，酥脆炸物、邪惡甜點、超台茶飲。（圖／品牌提供）

黑松酒覓

地址：臺北市松山區南京東路五段180號

鼎王麻辣鍋 台北長安東店

地址：臺北市中山區長安東路一段23-1號1樓

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

