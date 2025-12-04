EA被買下不是三方聯手？沙國PIF實控93%股權！玩家憂心「價值觀審查」成真
今年 10 月份，美國遊戲巨頭 EA 確定以 550 億美元（約 1.6 兆新台幣）的價格被沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners 聯手收購，其中 200 億美元的「槓桿收購」方式更讓新 EA 背上債務，引發玩家社群、員工同聲擔心，投下遊戲界的震撼彈。而現在看起來，玩家社群們憂慮的「價值觀衝突」可能其來有自，因為這起收購案的股權分配近日進一步揭露，沙烏地阿拉伯的公痛投資基金（PIF）竟將控制 EA 93% 的股份，幾乎形同全資買下公司。
綜合外媒報導，EA 收購案最近交給巴西反壟斷機構的文件被披露出來，雖然表面上看起來這次收購案由沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners 三大資本聯手買下，但其中沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF 卻成為了主要的股權控制者，將控制 EA 93% 股份，銀湖資本則分配到了 5.5% 持股、Affinity Partners 則是 1.1 %。
而這件事或許也可能會讓 EA 的玩家社群擔心的事情成真，因為一直以來沙烏地阿拉伯的價值觀都被認為比較保守，因此許多 EA 遊戲的玩家社群也擔心在沙烏地阿拉伯的資金買下 EA 後會不會更影響未來 EA 的遊戲更新與開發，讓創作者們面臨更多審查，而現在在股權分配被揭露後，這件事肯定就會更讓玩家們擔心了。不過，接下來 EA 的股東們也將進行投票，決定是否批准收購案，整起收購案也預計將於 2026 年年中完成，塵埃落定。
其他人也在看
《國際經濟》西班牙經濟成長快速 只動用歐盟疫情復甦基金貸款4分之1
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】西班牙經濟部長在周三表示，由於該國經濟成長快速，可以在不受歐盟限制的情況下自行發行債券，因此西班牙只會動用歐盟的新冠疫情復甦基金的貸款約4分之1。 西班牙經濟部長Carlos Cuerpo在訪問加拿大期間表示，雖然西班牙沒有受到美國總統川普對歐盟徵收關稅的明顯直接影響，但它仍在努力推動貿易和投資關係的多樣化。 目前包括義大利、波蘭和西班牙等國家都尚未動用到歐盟復甦基金，其中包括贈款和貸款。根據歐盟規定，這些資金必須在2026年8月之前執行。 西班牙是主要受援國之一，本來應該獲得約1600億歐元(約1870億美元)，大約一半是贈款，一半是貸款。 部長說：「從財務上說，我們申請獲得這些貸款沒有任何好處，因為我們可以自己發債」。 在過去兩年裡，西班牙的經濟成長速度遠遠超過歐洲其它國家，其公共債務佔GDP的比例也有所下降。 部長表示，西班牙一直將重點放在歐盟的直接轉移支付，以推動包括綠色能源在內的多個產業，最終可能只會花掉這些貸款的25%左右。 Cuerpo也表示，由於西班牙對美國市場的出口規模低於其它歐盟國家，因此美國的關稅對西班牙的總體經濟沒有重大影響，但他並時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
亞洲ETF資金湧向韓國，貝萊德歸因人工智能浪潮
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，知名投資管理公司貝萊德(BlackRock)表示，地區投資者流入亞洲的交易所交易基金(ETF)資金呈現正向流動，其中逾半數資金流向韓國市場。貝萊德亞太區投資與投資組合解決方案主管Elaine Wu週三在簡報會上表示，流入韓國市場的資金反映出「投資者正試圖把握人工智能驅動的主題和佈局機會，逢低買入」。Wu指出，近期客戶調查顯示風險偏好情緒略有下降，但約30%受訪者仍對市場持樂觀積極態度。Wu表示，亞洲股票位居資金首選，其次為黃金等大宗商品及私募市場。投資者透過ETF策略增加亞洲股票配置。同時，日本股票出現資金流出，而香港及中國內地市場資金流入「較為溫和」。Wu指出，對美國股市情緒分化。確實觀察到部分客戶希望獲利了結美國股票轉投亞洲股市，但ETF資金流向數據顯示，一些亞洲客戶在市場回調時存在買入行為。此外，固定收益及多元資產策略蘊含機會。財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
債券型ETF族群成交出量 法人：資金流向這一類趨勢明朗
國泰基金經理人范姜佩瑩表示，展望後市，降息循環與美國企業獲利回升將成為市場主要支撐，AI與雲端基礎建設題材仍具長期吸引力，但短期波動難免，投資策略宜採「攻守兼備」布局。范姜佩瑩指出，債市方面，聯準會釋出鴿派訊號，市場預期12月降息機率高達87%，並在2026年仍有進...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
網傳《戰慄時空3》將於12/12公開？爆料者稱V社導入革命性AI物理技術
Valve 讓許多遊戲玩家苦等多年的續作《戰慄時空3》（Half-Life 3），從今年 11 月開始出現大量傳聞，社群中突然誕生出大量的信心，認為遊戲即將公開。甚至 Steam 硬體的宣傳影片中，也出現不少的相關彩蛋。而最近 Reddit 出現一則引發熱議的爆料，一名帳號為 u/Source2LeakAIML 的網友聲稱自己任職於一間與 Valve 進行技術合作的大型 AI/ML（人工智慧/機器學習）實驗室，爆料《戰慄時空3》將會在 12 月 12 日公開。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
AI科技巨頭神仙打架 9檔高含輝、含谷績優海外ETF出列
自 Gemini 3 橫空出世後，Google 聲量居高不下，近日市場又盛傳其正與 Meta 洽談供應自家 TPU AI 晶片給 Meta 旗下資料中心，挑戰輝達 AI 霸主的野心已是司馬昭之心。鉅亨網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《基金》歷年12月台股電子漲勢勝大盤 投信：科技創新題材看俏
【時報記者張佳琪台北報導】時序至12月，根據統計資料，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03%，上漲機率達八成，而眾所注目的電子科技類股同期表現2.37%勝大盤，上漲機率也是八成。法人指出，由統計也觀察，12月電子科技類股表現相當可期。 進一步統計今年以來至12月3日，大盤漲幅20.66%、電子科技類股漲幅28.87%更為勝出。同期間，OTC指數漲幅僅1.84%；不含金融與電子的類股自年初以來甚至下跌3.22%。 群益投信台股ETF研究團隊表示，美銀美林經理人最新調查報告顯示43%基金經人將AI選為2026年最熱門題材，透露出即使AI題材近期面臨波動、長線看法仍然積極。台灣科技創新題材商機多元且是全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，因此，相關概念股今年以來表現亮眼，是驅動台股大盤表現的功臣。 主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。由於近期各大CSP法說會已進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58%至4037億美元。法人圈時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《基金》市值型台股ETF 009803配息再上層樓
【時報記者張佳琪台北報導】進入今年度最後一個月，盤點2025年發行的5檔被動市值型台股ETF新兵配息狀況，12月共有保德信市值動能50 (009803)與富邦旗艦50(009802)兩檔分別將於17、16日除息，又以009803本次最新預估配息金額0.22元較前次配息0.19元更高，明顯發揮出下半年換股加重價值因子選股優勢。 至於聯邦台精彩50(009804)因是半年配設計，12月並未參與配息，另一檔華南永昌優選50(009808)則是5月掛牌，最新除息日在11月下旬。 保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，川普計劃明年初宣布FED新任主席，點名哈塞特為潛在人選，市場預期12月降息1碼機率上升至86%，有利市場資金活絡，美股近期表現強勢，也帶動台股再度轉強。楊立楷表示，自從Google等力推自研晶片，亞馬遜也宣布推出第三代最新自研AI訓練晶片Trainium 3全力搶市，將與輝達、Google正面競爭，反映出AI熱潮方興未艾，AI題材亦將持續為2026年台股投資主軸，而相關台廠供應鏈近期受惠於題材面成為資金焦點，推升股價表現相對亮眼。 楊立楷分析，當前國際AI巨頭時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
《基金》平衡型ETF「3挑1」陳重銘推1檔最不燒腦
【時報-台北電】最適合懶人的平衡型ETF，今年8月迎來2檔：股7債3的平衡凱基美國TOP(00980T)和股3債7的平衡凱基雙核收息(00981T)，而第3檔平衡兆豐台美動能(00982T)，將於下周一(12/8-11)募集，發行價10元；不敗教主陳重銘指出，00982T會依股市積極、穩健或保守情境，而動態調整成股8債2、股5債5或股2債8，如此不用擔心AI泡沫或股災，就能幫資產「趨吉避凶」。 陳重銘在臉書表示，最近股市波動大，11/21大盤更是重挫991點，幸好手中持有一些債券ETF，抵消了股票重挫的傷害。2025年9月，美國聯準會開啟降息循環，有利於美國公債的價格表現。此時採用「台股指數＋美國公債指數」的投資組合，可以幫助你的資產配置「趨吉避凶」，投資不要只想著贏，更要「不能輸」。 「台股＋美債」算是可攻可守的投資組合，也會讓你的布局更完整。台灣有台積電、鴻海、台達電、廣達等前瞻科技股，具有資本利得的成長性。美國長天期公債可以做為避險性資產，並提供穩定的股利收益。 「台股＋美債」雙劍合璧，同時兼顧資本利得與收益，但是要如何做好股債配置！股？%＋債？%，往往是投資人胸口永遠的痛。就算時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台積電一年來漲逾31％ 這二檔科技型ETF持股占比快過半
其中，富邦科技（0052）ETF股價來到35.70元，最高來到35.92元，目前成交量13,510張，昨天成交量27,936張；國泰台灣科技龍頭（00881）ETF股價來到31.13元，最高來到31.35元，目前成交量超過5,653張；昨天成交量為11,046張。以00881來說，截至11/28，持有台積電占比達40.82%，...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《33號遠征隊》爆紅XGP立大功！總監感謝：讓不會玩的人也願意試
由法國獨立遊戲工作室 Sandfall Interactive 打造的《光與影：33號遠征隊》無疑是今年遊戲界的最大黑馬，上市之後直到現在都廣獲全球玩家們好評，也入圍了許多年末的遊戲獎項。而在上月月底剛頒獎完的金搖桿獎上，《光與影：33號遠征隊》更橫掃了這個主要由玩家投票決定獎落誰家的遊戲大獎，成功抱走包括金搖桿年度遊戲大獎內的 6 大獎項，Sandfall Interactive 也成為年度最佳工作室。工作室的創意總監 Guillaume Broche 也特別感謝，微軟的 XBOX Game Pass 服務對《光與影：33號遠征隊》的成功有很大的幫助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
歷年12月電子股漲贏大盤 首檔台股科技主動式ETF趁勢搭熱潮
【記者呂承哲／台北報導】時序來到12月，統計資料顯示，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03%，上漲機率達8成，眾所注目的電子科技類股同期表現2.37%勝大盤，顯示出12月電子科技類股表現相當可期。而在看好台股之際，投信業者也在年底推出多檔主動式台股ETF，其中，全台首檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)也在看好科技產業前景下將於12月8日展開募集。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
群益5檔債券ETF配息出爐！12月16日除息 短天期債00859B年化息率達6%
[Newtalk新聞] 30 萬存債族注意！群益投信今（4 日）公布 5 檔債券ETF最新配息資訊，分別為群益 0—1 年美債（00859B）、群益 ESG 投等債20＋（00937B）、群益 A 級公司債（00792B）、群益 AAA—A 醫療債（00793B）、群益 25 年美債（00764B）等。 觀察這 5 檔債券ETF配息表現中，00859B 本次預估每股配發金額 0.622 元，若以 12 月 1 日收盤價 41.44 元推算，預估單次配息率 1.5%，假設維持此配息金額，預估年化配息率達 6%。00859B 本次除息日訂於 12 月 16 日，收益分配發放日則在 1 月 13 日，有意參與領息的投資人，最晚需在 12 月 15 日買進。 除了 00859B 有亮眼配息表現外，群益投信旗下的 00937B、00792B、00793B、00764B 本次預估每股配發金額各為 0.072 元、0.434 元、0.401 元、0.324 元，預估單期配發率為 0.47%～1.32% 不等。以公告日 12 月 1 日收盤價來推算，預估年化配息率達5.66%、5.27%、5.03%、新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不覺得冷不等於沒事！台灣人最怕「10～15°C」 低溫恐引爆心血管危機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導氣象粉專「停班停課最新通知TaiwanAlerts」昨（3）日晚間發文分享，「寒害」影響常常被低估，因為隱藏在病理死因之後，且不...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
日經指數重返5萬點關卡 這檔商社ETF漲2.5％再創掛牌新高
美股四大指數3日晚間齊揚，但台股4日在獲利了結賣壓下開高走低，盤勢呈現高檔震盪。反觀日本股市氣勢如虹，在日經指數大漲千點、收復5萬點整數關卡激勵下，相關日股ETF表現強勁。其中，中信日本商社（00955）展現商社領漲抗跌強勁動能，終場收在12.7元，大漲2.5%，再創掛牌以來新高；富邦日本（00645）收在47.41元，漲1.43%，同創掛牌新高價。至於其餘日股ETF同步收漲，漲幅約在1.4%至1.5%間。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
教育基金會年會台中登場 聚焦數位科技轉型
（中央社記者陳至中台北4日電）教育基金會年會今天在台中市登場，超過200名代表與會，聚焦數位科技轉型。據教育部統計，各教育基金會近3年多來，已舉辦超過2萬場次活動，吸引超過300萬人次參與。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
5檔債券ETF配息出爐！00859B「配息0.622元」創新高、年化衝6％
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導群益投信旗下群益0-1年美債（00859B）、群益ESG投等債20+（00937B）、群益A級公司債（00792B）、群益AAA-A醫療債（00793B）、...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
紡拓會組團參加歐洲ISPO展 (圖)
台灣紡織業力拓非美市場，紡拓會號召15家企業組成台灣館，參加今年德國慕尼黑運動用品展（ISPO Munich）。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
紡拓會組團赴慕尼黑參展 遠東新等台廠摘殊榮
（中央社記者曾仁凱台北4日電）台灣紡織業力拓非美市場，紡拓會號召15家企業組成台灣館，參加今年德國慕尼黑運動用品展（ISPO Munich）。包括宏遠、遠東新、興采等台灣廠商，在展期中舉辦的ISPO TEXTRENDS Award國際紡織趨勢大獎中，摘下多項殊榮。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
深化跨境監理 金管會與印度簽署金融合作備忘錄
為持續強化與各國主管機關之監理合作，金管會今天表示，積極與各國加強跨境監理合作，在我駐印度代表處及印度台北協會（ITA）共同協助下，再獲具體成果。金管會副主委陳彥良與印度國際金融服務中心管理局（International Financial Services Centres Authority, I自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《FGO》總監新作!《劍姬》2026年揮劍決生死！_電玩宅速配20251203
前《FGO》創意總監「塩川洋介」單飛後，攜手《刀劍神域外傳GGO》人物設定「黑星紅白」，與《FF零式》作曲家「石元丈晴」共同打造的原創大作《劍姬》終於打破沉默，於日前釋出最新實機戰鬥預告！ 《劍姬》不僅僅是一款橫向捲軸動作遊戲，其中的要素多到不行，玩家能自由決定要如何度過決鬥來臨前的100天。你可以勤奮練功挑戰強敵，或者享受平靜的日子。能鍛造的武器也多達1000種，簡直是「王之財寶」再現！除了「造劍」，你還要「造妹妹」！主角身邊的妹妹會根據互動方式改變性格，會是溫柔婉約還是冷酷無情，都看玩家的決定。 《劍姬》預計2026年發售，感興趣的玩家現在就把它加入Steam願望清單吧。 （C）2022 Fahrenheit 213 Inc. All rights reserved.電玩宅速配 ・ 22 小時前 ・ 發起對話