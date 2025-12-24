EA 1.6兆天價收購案成真可能性提升！通過股東會投票，只差監管機構通過就順利成案

今年 10 月份美國遊戲巨頭 EA 爆出將以 550 億美元（約 1.6 兆新台幣）價格出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners，替遊戲界投下震撼彈。而現在這件事的成真機率又多了幾分，因為根據 EA 股東會日前正式投票後作出決議，同意這筆交易案，將以每股 210 美元（約 6300 元新台幣）的價格出售 EA。

(Credit:EA)

廣告 廣告

在 EA 股東會日前通過公司收購案之後，由沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners 聯手出資的 550 億美元 EA 收購案接下來將只需要通過各國監管機構的審核，就能讓這個已經有著 43 年歷史的美國遊戲巨頭轉型成私人公司，而根據估計，如果一切順利的話整個收購案將於 2027 年初完成。

只不過，對於 EA 的遊戲開發團隊來說，並沒辦法就此高枕無憂，因為這起收購案的其中 200 億美元將透過「融資槓桿」收購，讓 EA 在收購完成後就將背上 200 億美元（約新台幣 6000 億元）的債務，必須要努力做出讓玩家們買單的遊戲才能順利償還。而這其中，沙烏地阿拉伯的公投基金 PIF 未來也將實質掌控 93% 的 EA 股份，因此未來收購案完成後，EA 的開發團隊們也被擔心，會受到金主 PIF 的影響，影響到自己的開發自由。