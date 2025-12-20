EA7全台僅兩間門市 運動粉必逛的專業時尚行頭

EA7的新光三越台中中港店。（ORSINI GROUP提供）

作為Emporio Armani旗下高性能運動品牌，目前台灣有兩家店鋪的EA7目標群為涵蓋訓練、網球、籃球、賽車、水上運動、登山和高爾夫等七大領域的運動愛好者與專業人士，以卓越機能與義式美學為核心，為當代都會族群打造兼具實穿性與風格感的運動造型，讓人在運動時也能兼顧時尚感，讓精緻剪裁融入律動之中。

一日店長李多慧身穿EA7藕粉色網球外套NT$8,400、藕粉色網球裙NT$7,000、藕粉色運動內衣NT$2,400、黑色大型提袋NT$7,700。（ORSINI GROUP提供）

EA7匹克球拍。NT$11,000（ORSINI GROUP提供）

2025年秋冬系列，運動訓練服裝專為室內和戶外活動而設計，運動服、球衣與外套在版型與色彩上都豐富多樣化；品牌獨家VIGOR7機能運動服宛若第二層皮膚，適合高強度運動；VENTUS7與NATURAL VENTUS7技術則著重強化關鍵部位的透氣表現，與「體感分區設計」（Body Mapping）內襯相結合，確保卓越性能。

EA7斜背包。NT$3,100（ORSINI GROUP提供）

EA7運動鞋。NT$11,100（ORSINI GROUP提供）

EA7在台灣的兩間店鋪分別位於遠東SOGO台北忠孝館以及新光三越台中中港店，沉浸式的體驗空間，呈現品牌所代表的高性能運動科技與義式風格並行的設計核心。

EA7運動鞋。NT$9,600（ORSINI GROUP提供）

