EAGLS搭配導引火箭 精準摧毀無人機

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導，美國陸軍上月運用新銳反無人機系統「EAGLS」，搭配「先進精準擊殺武器系統Ⅱ型」（APKWS Ⅱ）導引火箭，成功攔截目標，可望提升地面部隊反無人機防空效能。

報導引用「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）照片指出，美陸軍去年12月初於科威特舉行「天空之盾」（Sky Shield）演習期間，出動全名「電子先進地面發射系統」（EAGLS）的防空系統，發射裝有APKWS Ⅱ套件的70公厘雷射導引火箭，一舉摧毀模擬無人機目標，展現可靠的反無人機能力。

「EAGLS」以悍馬車作為載臺、安裝一組4聯裝70公厘火箭發射器的遙控武器站，並配備義大利李奧納多集團研製的DRS RPS-40主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以及先進光電／紅外線（EO/IR）感測器，能在10公里範圍內有效識別目標，並發射APKWS Ⅱ雷射導引火箭，精確攔截、摧毀潛在低空與中小型空中目標，可滿足地面部隊執行火力支援、短程防空等多元任務需求。

五角大廈2024年2月授予新創公司「MSI 防務解決方案」（MSI Defense Solutions）價值2400萬美元（約新臺幣7.6億元）合約，採購5套全新「EAGLS」系統，本次首度公開證實投入測試，反映美軍正加速籌獲低成本、高殺傷力的反制裝備，應對與日俱增的新興無人系統威脅。

美軍上月運用「EAGLS」發射APKWS Ⅱ導引火箭，一舉摧毀模擬無人機目標。（取自DVIDS網站）