EA 550億美元天價賣身案過關！股東點頭同意，沙烏地阿拉伯公共投資基金將持有高達93%股權

EA股東會稍早已經透過投票通過決議，同意將以總價550億美元 (約每股210美元)出售給由沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF)、銀湖資本 (Silver Lake) 與Affinity Partners組成的投資聯盟。這意味著，只要接下來各國監管機構 (如美國FTC、歐盟執委會)點頭，這家擁有《Apex英雄》、《EA Sports FC》與《模擬市民》 (Sims)等知名IP的老牌遊戲大廠，將正式轉型為私人公司。

金主名單顯赫：沙國王儲、川普女婿都入列

這筆交易案之所以備受矚目，除了金額驚人外，買家的背景更是充滿濃厚的政治與地緣色彩。

雖然名義上是三方聯手，但實際上沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 將是這場收購的絕對主導者，預計未來將實質掌控EA高達93%股權。而Affinity Partners的創辦人正是美國當選總統川普的女婿Jared Kushner，這層關係讓這筆跨國收購案在監管審查上增添了不少想像空間。

若一切順利，整個收購程序預計將於2027年初完成，而EA預期會在2027年下半年進行下市與公司私有化。

• 隱憂一：200 億美元的「槓桿」債務

雖然股東們拿著溢價開心地套現離場，但對於EA的員工與玩家來說，這可能是一場惡夢的開始。

報導指出，這筆550億美元的交易結構中，有約200億美元是透過「融資槓桿收購」 (LBO)的方式籌措。換句話說，這筆巨額債務在收購完成後，將直接掛在EA公司的帳上。

歷史經驗告訴我們，當一家遊戲公司背負巨債時，為了償還利息與本金，管理層往往會採取激進的手段：

裁員瘦身：砍掉不賺錢的部門或實驗性專案。

變現壓力：在遊戲中加入更積極 (甚至更貪婪)的微交易系統 (Microtransactions) 或服務型內容 (Live Service)。

• 隱憂二：價值觀的衝撞

另一個讓開發團隊感到「頭皮發麻」的，是來自金主爸爸的文化審查。

由於PIF來自風氣相對保守，並且持有高達93%絕對控制權的沙烏地阿拉伯。外界普遍擔憂，EA旗下遊戲 (如《模擬市民》、《闇龍紀元》)中常見的多元性別 (LGBTQ+) 或開放價值觀內容，未來是否會因為「不符合金主價值觀」而遭到閹割或自我審查？這將是EA創意團隊未來最大的挑戰。

分析觀點：遊戲業的「油元」時代來臨

筆者認為，EA的私有化幾乎已成定局。對於股東而言，每股210美元的價格相當誘人，沒有拒絕的理由。

但對於玩家而言，這未必是好消息。不同於微軟收購暴雪是為了充實Game Pass內容庫的「生態系戰略」，PIF收購EA更像是一種「國家級的資產配置」。當遊戲公司變成主權基金的投資標的，且背負著巨額債務時，「獲利效率」將會凌駕於「遊戲樂趣」之上。

未來我們可能會看到EA推出更多「年貨型」遊戲，或是更激進的課金模組來還債。至於那些叫好不叫座的單機大作？在新的EA帝國裡，恐怕生存空間會越來越小。

