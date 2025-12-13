EASL》三外砍破25分 富邦勇士2連勝

古德溫13日跟哥倫特各有26分進帳，莫巴耶也有25分、9籃板，攜手幫助台北富邦勇士95比81擊潰香港東方，勇奪東亞超級聯賽（EASL）A組預賽2連勝，勇士下一場東超24日續在主場和平館迎戰首爾SK騎士。

「我們上半場沒有壓低卡麥龍的得分，讓他半場攻下20分，但到下半場莫巴耶與曾祥鈞做得很好，讓卡麥龍下半場只拿2分，我們下半場同樣也限制了吉伯特，」勇士總教練吳永仁說，「這應該是我們目前防守做最好的一場。」

貢獻25分、9籃板、2助攻與2抄截的哥倫特，賽後並不滿意自己表現，「我今天表現還可以更好，上半場我們沒有針對好對方洋將，直到下半場防守才開始做好，我們接下來必須打更團隊、更努力，不只東超，還有PLG。」

至於外界相當關心的「野獸」林志傑復出時間問題，吳永仁昨天終於有了比較明確的答案，「傑哥現在已經開始參加五對五訓練了，只要他的身體沒有問題，我希望他在明年1月就可以回來。」

吉伯特攻下東方全隊最高的23分，曾在高雄鋼鐵人效力的卡麥龍也有22分，特意穿上悼念香港大火災民服飾到場的東方總教練巴拉諾維奇說：「我們下半場前半段明顯不在比賽節奏上，造成剩餘時間只能一路苦追。」