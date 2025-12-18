EASY SHOP聯名插畫家米工 限時收藏滿額贈對杯

記者張妤甄／臺中報導

2025年即將來到尾聲，最值得期待的，不只是派對與煙火，而是回顧那些專屬於自己能感受到「小確幸及被取悅的開心瞬間」。為迎接耶誕節與跨年到來，EASY SHOP攜手插畫家「米工」推出米工 Better mii-Banana Pie經典IN ZERO無鋼圈內衣聯名系列。

延續IN ZERO一貫的極簡風格，在肩帶與織帶處設計以莎莎兔躍動愛心、匯聚成象徵幸運的四葉草圖騰，將祝福藏進貼身內著，從穿上的那一刻，就讓好運從2025延續至2026緊緊跟隨著你。米工聯名IN ZERO系列以「溫暖包覆、輕柔舒適、無痕自在」為3大亮點，推出福吉奶茶、星願耀紅、微灰喜遇等質感3色，無論是耶誕節的派對、跨年夜的外出穿搭，或是12月專屬的療癒Me Time，都能以最舒適的方式擁抱自己。

此次EASY SHOP與米工聯名除內衣外，同步推出限量「插畫家米工聯名杯」，於12/16~2026/1/4活動期間，消費滿$2500即贈送1組(數量有限送完為止)；米工手繪療癒獨角獸帶著暖暖的好運氣息，與幸運莎莎兔舉杯Cheers的對杯設計，象徵為新的一年揭開明亮的序幕。

搭配冬季聯名內著，打造「穿上幸運、喝下溫暖」的完整聖誕儀式感；此外EASY SHOP旗下Audrey品牌，也推出成套的暖絨絨家居服，可居家單穿及外出疊穿，最適合年末宅在家享受一個人的狂歡，輕柔舒暖彷彿被溫暖包圍。今年最後倒數時刻，就和EASY SHOP 一起透過節慶氛圍、質感單品與貼心贈禮，陪伴所有女孩以更美好的狀態迎接全新的2026年。

EASY SHOP x米工聯名新品上市，限時收藏插畫家限定對杯。（EASY SHOP提供）

EASY SHOP旗下Audrey品牌，也推出成套的暖絨絨家居服，可居家單穿及外出疊穿，最適合年末宅在家享受一個人的狂歡，輕柔舒暖彷彿被溫暖包圍。（EASY SHOP提供）

