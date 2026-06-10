EASY SHOP「炸裂618」年中慶盛大開戰 ，內衣一件$618 激省大補貨就是現在
記者王正平/高雄報導
EASY SHOP台灣國民內衣店為滿足廣大消費者在盛夏時節的內著汰換與精省囤貨需求，即日起至 6/21於官網及各大網路平台同步推出線上年中慶「炸裂618」超值狂歡活動；本次年中慶打破常規、誠意全開，主打「高CP值、買到賺到」大優惠，讓所有姊妹們不用出門，在家動動手指就能享受零時差的精省瘋搶體驗。
活動商品從機能款「Audrey」品牌商品、口碑回購款「Miss Audrey防擴雙C內衣」到休閒舒適首選的「Banana Pie無鋼圈內衣」及優質好穿的必囤內褲，款式眾多同時滿足消費者不同需求。
EASY SHOP除了規劃四大震撼優惠「內衣1件$618」、「內衣2件$1618」、「內褲3件$618」、「內衣褲、護膝買一送一」外，6/18(四)-6/21(日) EASY SHOP官網更推出APP限定$168、$268、$368超低價限搶商品，天天推出不同款的「超瘋剁手價」，也呼籲消費者務必設好鬧鐘提醒、準時手速開搶！活動期間官網消費滿額$1618即送品牌好友短今專屬週邊「短公主心動光波毛巾」、滿額$2618即享實用好禮三選一(晴雨兩用摺傘/洗衣袋5件組/時尚環保編織網袋)，6/18(四)-6/21(日)於EASY SHOP全通路消費滿額$3800加碼再贈「經典白T」一件。
EASY SHOP「炸裂618」年中慶不僅集結優質爆款商品、更結合滿額贈等多重活動，致力打造一場精喜不斷的夏日購物盛典，邀請女孩們一起玩轉今夏最炸裂的618盛事。
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