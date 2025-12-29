Easyfit向愛公益路跑 張惠英號召千人齊跑為年輕運動世代加油

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為彰化縣2025年路跑活動畫下最完美休止符的「全國Easy fit向愛公益路跑」於員林南區公園熱情起跑，吸引逾千位來自各年齡層的跑者共襄盛舉。隨著鳴槍聲響起，跑者們在主辦單位的號召下奮力向前衝刺，但他們奔跑的目的，並非為了獎金或沿途美食，而是懷抱與主辦單位德展棉業執行長張惠英相同的信念—以公益出發，為台灣年輕世代的體育發展注入更多希望。

一場員林滿滿愛心公益的路跑活動，在員林南區公園盛大展開。（圖／記者周厚賢攝）

有別於國內多由公部門或大型企業集團以龐大資源舉辦的路跑活動，此次「Easyfit向愛公益路跑」為首次辦理，僅由一家在地紡織企業獨力主辦，展現企業深耕地方、回饋社會的決心。張惠英執行長不僅是企業經營者，同時也是音樂愛好者與公益行動的長期支持者。談及舉辦活動的初衷，張惠英表示，台灣的運動環境與歐美先進國家相比，仍有很大進步空間，許多有志為國爭光的年輕選手，必須在資源不足的環境下刻苦訓練，甚至沒有亮眼成績便難以獲得長期支持。因此，她希望透過路跑活動，號召社會大眾不只一起運動，更能出錢出力，實際支持在地體育發展。

得展棉業張惠英執行長不僅是企業經營者，同時也是音樂愛好者與公益行動的長期支持者。（圖／記者周厚賢攝）

活動當天，大會特別頒發獎助學金予校內體育班學校，鼓勵年輕選手持續投入訓練，跑出屬於自己的堅持與成就。從銀髮族到親子家庭齊聚起跑線，為年輕運動選手而跑的理念，也成功吸引大量民眾熱情參與。專程到場支持的立法委員陳素月深受感動，她表示，正是因為有像德展棉業張惠英執行長這樣充滿熱情的企業家，才能喚起社會更多美好與向上的力量。她也承諾，未來將全力支持地方體育相關活動，讓台灣的年輕運動世代擁有更完善的環境與挑戰自我、追求最佳成績的機會。