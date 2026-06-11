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Eats併購foodpanda 新加坡學者：壟斷市場對競爭秩序造成無法彌補的傷害。曾薏蘋攝

民進黨立委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。新加坡國立大學法學院副教授Burton Ong以新加坡Grab-Uber結合案親身經驗提醒，Grab如今掌握新加坡叫車市占率近八成、餐飲外送市占率近七成，壟斷市場，將對競爭秩序造成無法彌補的損害。

此外，國安局會中則提醒，依照中共「國家情報法」第七條規定，中企有義務提供政府相關數據。國安局會依照情報法的規定，持續統合相關國安情報團隊，加強國際合作，並蒐研Uber Eats是否涉及相關違法事證，及時提供權責機關參考。

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這場公聽會中，新加坡國立大學法學院副教授Burton Ong指出，跨國企業併購案須審慎，事後裁罰無法回復競爭秩序，只會淪為跨國企業的交易成本。新加坡Grab-Uber結合案親身經驗，2018年新加坡競爭主管機關雖就Grab-Uber結合案裁決違規並課以罰鍰，但不痛不癢，未能使市場恢復至結合前的競爭狀態。

Burton Ong說，因此新加坡主管機關於2024年，果斷採取預防性臨時措施，事前阻止Grab併購foodpanda新加坡業務，避免重蹈覆轍。

Burton Ong在研究中明確指出：此類結合可能因網絡效應及市場傾覆，對競爭秩序造成無法彌補的損害；罰鍰往往被跨國企業視為可預見的交易成本，而行為命令終究只是真正競爭制衡的次等替代品。

新加坡的前車之鑑正在亞太區域持續發酵。從Burton Ong的警示，可以得知台灣公平交易委員會此刻站在關鍵的十字路口——事前禁止是唯一有效的防線，切莫等到獨佔市場地位鞏固完畢，才追悔莫及。

中原大學財經法律系副教授陳櫻琴提醒，公平會不能只停留在「是否核准」的單點判斷，真正應處理的，是台灣外送平台市場能否保有「至少兩個」真正獨立的競爭者。倘若市場表面上有兩個品牌，實質上卻只剩同一利益團體內的假性競爭，競爭法所要保護的市場秩序便已蕩然無存。

陳櫻琴說，平台市場一旦形成假性競爭的雙寡頭，事後靠行為承諾監督價格、補貼與資訊交換，都已經太晚。新加坡事後採取的命令與罰鍰，均未能使市場恢復至結合前的競爭狀態，Grab如今掌握新加坡叫車市場近八成市占率、餐飲外送市場近七成市占率。

她呼籲，台灣需要的不是紙上防火牆，而是結構性救濟，讓foodpanda台灣業務脫離Uber—Grab—DH影響圈，釋出給真正獨立且有能力與Uber相互競爭的第三人，使市場重新出現兩個有能力、亦有誘因彼此制衡的平台。

中華科技大學副教授李禮仲認為，Grab併購foodpanda案，公平會必須正視Uber與Grab之間已形成的多層次結構性連結。若公平會2024年否准Uber Eats直接收購foodpanda，卻放行由Uber持有大量股份的Grab完成同一交易，Grab極可能淪為Uber進入台灣市場的代理人，形成更隱蔽的市場壟斷結構。建議公平會強化對「結構性連結」的整體評估能力，防止假性競爭取代真實市場制衡。

東吳大學法學院暨法律學系教授蕭宏宜指出，本此形式上是外送平台間的事業結合爭議，實際上卻涉及跨境平台「資料治理」的國家安全議題。Uber 持有 Grab 股份並兼任董事，又增持 Delivery Hero 逾三成六，買方、賣方與僅存的競爭者皆繫於同一手，形式股權比例已無法反映其實質控制力。

他認為，公平會應以「實質控制力」為審查核心，參酌歐盟對 Delivery Hero／Glovo 的裁罰先例，將跨持股、董事兼任及 GrabMaps 與華為圖資合作均納入應否准予結合之評估；同時應正視外送平台對個資、消費行為與配送網絡之穿透式蒐集所形成之累積性國安風險。建議行政院宜召集公平會、金管會、數發部等機關，建立穿透式審查與跨境資料分級管理之跨機關協作機制。

對於學者的意見，公平會表示，公平會未來如果正式審理Grab併購案，一定會加以審查這項要素，此為公平交易法在結合管制裡面要考量因素之一。至於少數股權問題，將考量是否引發「單方效果」，併購案是否導致聯合壟斷（協同效果），新加坡Grab-Uber結合案，或Uber跟Foodpanda有非競爭協議，這些因素都會被公平會在審查時納入考量。

行政院消保處強調，不能因為兩大業者的結合，而影響到消費者權益。包括可能產生一個獨大的業者，由其可決定單一的定價。公平會應請教相關消費者保護團體。依照「消保法」第三條規定，任何跟消費者權益有關的法令措施、政府政策，都應該徵詢相關的消費者保護團體的意見。

勞動部強調，原本Foodpanda提供的任何勞動條件、報酬計算、獎金規範，不可以片面變動。最重要的是，7月24日外送專法將上路，任何業者欲加入平台市場的運作，也必須遵守外送專法。

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