【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】Epstein–Barr病毒（EBV）是世界上最常見的病毒之一，幾乎有九成人一生中都曾感染。過去大家只知道它會引起「傳染性單核球增多症」，或與我國的客家族群鼻咽癌高度相關。因為「感染者眾而重病者少」，比起「更凶狠」的B型肝炎、C型肝炎、愛滋病甚至伊波拉病毒，人們一直以為EB病毒「只是常見但不致命」。

EB病毒不只與鼻咽癌有關，恐是自體免疫疾病紅斑性狼瘡的關鍵推手！

中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜提醒，然而，近年研究發現，這個病毒其實遠比想像中複雜——它不僅與癌症有關，還可能是自體免疫疾病的關鍵推手，包括紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症，以及乾燥症（Sjögren's syndrome）。

病毒的偽裝術：分子擬態與免疫逃逸

2022年開始，一篇刊載在《Nature》的研究就，EB病毒的EBNA1蛋白質與神經細胞中的GlialCAM蛋白結構非常相似。這種相似性讓免疫系統在攻擊病毒時，誤以為神經組織也是敵人，結果造成神經發炎與損傷——這正是多發性硬化症的重要病因之一。這種現象被稱為「分子擬態（molecular mimicry）」，也就是病毒偽裝成人體的一部分。

更特別的是，EB病毒能潛伏在免疫系統的B細胞中，讓它們持續製造抗體，造成長期免疫反應。某些病毒亞型甚至會改變B細胞的基因表現，使免疫系統長期過度活化，進而攻擊患者自身。

治療新方向：精準反擊

隨著EB病毒與免疫疾病的關聯被逐漸釐清，新的治療策略也漸漸出現：

單株抗體療法：清除被病毒感染的B細胞。

BTK抑制劑：抑制B細胞過度活化。

抗病毒藥物與EBNA1抑制劑：直接阻止病毒複製。

聯合療法：同時減少病毒數量與免疫攻擊。

這些療法雖然尚未完全脫離臨床試驗階段，但已讓醫學界看見未來的方向。

以醫學史為鑒，理解健康風險

過去教科書認為EB病毒「普遍存在但危害不大」，只是因為多數人感染後沒有症狀。然而，最新研究顯示，它其實可能暗中影響更多慢性疾病。面對這種看似翻轉個過程，皮膚科宋奉宜醫師提醒：「醫學史上很多事情都是如此。就像香菸曾被拿來治咳嗽，後來才知道是肺癌的元凶。」

宋奉宜醫師提醒民眾，面對各種新潮保養或治療成分——無論是2024年流行的A醇、早C晚A，或2025年熱門的外泌體、胜肽、多酚——醫學史的教訓始終提醒我們保持警覺，隨時觀察效果與副作用，不要因為流行而忽略健康風險。

