EBEN 攜手 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排推出聖誕聯名 節慶餐桌也能不無聊！

▲EBEN攜手 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排新聞稿情境照

狂歡橙葡生康普茶、無酒精Sangria跨界登場

【記者 陳姿穎／台北 報導】EBEN 生康普茶攜手開展餐飲集團旗下品牌 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排，在今年聖誕跨年檔期推出限定聯名「狂歡橙葡 Legendary Sangria」生康普茶，以跨界合作的新姿態，為節慶餐桌帶來全新的無酒精 Pairing 體驗。從日常飲品走上節慶聚會，EBEN 讓舉杯不再受酒精侷限，這次在年末的歡慶時刻把Soft Drink玩出新花樣，用獨特的精釀風味，給你滿滿的節慶氛圍！

廣告 廣告

用 Soft Drink 玩出新體驗！Sangria 化身無酒精康普茶特調

源自西班牙的經典水果酒 Sangria，這次化身無酒精康普茶特調。以 100% 台灣紅茶為基底，融合橙與葡萄的果香層次；清爽氣泡帶出細緻酸甜，精釀的魔力讓入口後呈現比果汁更成熟且醇厚的韻味。

Soft drink 不再只侷限於汽水或果汁，康普茶為節慶聚會帶來更精緻的無酒精選擇。狂歡橙葡的明亮橙香與葡萄柔酸，在餐桌上能自然提升料理風味；氣泡感帶來清爽解膩的效果；精釀果香則能拉高排餐料理的肉汁清甜，讓油脂更平衡、肉味更鮮明。在節慶料理間轉場自如，不搶味，讓前菜、主餐到甜點的風味都能順暢銜接！讓不喝酒的人，同樣能享受適合各式場合的精釀飲品，舉杯慶祝不怕少一杯！

挑戰成功就送一瓶！Legendary Kombucha Bet #倒底準不準 活動登場

今年節慶檔期，Texas Roadhouse 與 EBEN 推出期間限定的 Legendary Kombucha Bet #倒底準不準 活動，任務超簡單，只要完成指定挑戰，就能把一瓶康普茶免費帶走！活動同步推出「微醺不醉雙人套餐」與「清醒派對四人套餐」，無論哪個套餐都可以自由選擇「狂歡橙葡 Legendary Sangria」或 EBEN 初釀生康普茶，打造屬於每桌的無酒精用餐組合。販售期間自 2025/12/09 至 2026/01/05，於 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排全門市都點得到，喜歡嚐鮮的你絕對不能錯過。

EBEN從日常走向聚會時刻，打造全新精釀無酒精Pairing

EBEN 以「健康但不無聊」為品牌核心理念，嚴選各種台灣茶葉與天然食材化作更有層次的細緻，打造風味豐富卻口感輕盈的無酒精天花板飲品，既能完美融入節慶餐桌，更能創造完美佐餐體驗。今年聖誕，Texas Roadhouse 也首次將 EBEN 生康普茶導入套餐與單點飲品，將原本屬於酒精的搭餐位置，換成一種清爽、自然、卻同樣能提升料理風味的新選擇。

從日常飲用延伸到餐飲合作與節慶場景，EBEN 讓 Soft Drink 不再只是飲料，而是走進聚會、派對與餐桌饗宴中的另一種可能，陪伴大家用更輕盈、更清醒的方式享受美味與相聚。

【聯名產品販售資訊及店內活動】

聯名產品：EBEN 一本 x Texas Roadhouse 德州鮮切牛排 聯名生康普茶－狂歡橙葡

販售期間：2025/12/09（二） 至 2026/01/05（一）

販售地點：Texas Roadhouse德州鮮切牛排全門市、EBEN生康普茶官網

「Legendary Kombucha Bet #倒底準不準」活動：

活動期間：2025/12/09（二） 至 2025/12/30（二）平日（12/24，12/25 除外）

參加資格：「購買聖誕狂歡季套餐」或「單點EBEN生康普茶」

挑戰方式：

1. 閉上眼睛，將水倒入指定的聯名Logo杯中。

2. 當停止倒水後，若水位落在杯身 Texas Roadhouse Logo貼紙的「區間」內，即挑戰成功，可獲得一瓶康普茶！

（照片業者提供）