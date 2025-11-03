eBird台灣上線10年 貢獻138萬份鳥類紀錄全球第7

（中央社記者汪淑芬台北3日電）全球最大賞鳥紀錄資料庫eBird的繁體中文入口網「eBird Taiwan」2015年啟用，至今滿10年，累積超過138萬份鳥保育紀錄，貢獻名列全球第7。

「eBird Taiwan」由農業部生物多樣性研究所與社團法人中華民國野鳥學會共同經營，為台灣鳥類保育工作開啟數據驅動的新時代，生多所與中華鳥會今天共同舉行記者會，eBird的創始單位美國康乃爾大學鳥類學研究室執行長Ian Owens（伊恩 歐文斯）特地來台，共同見證台灣賞鳥社群締造的成果。

生多所說，eBird是全球最大的賞鳥紀錄資料庫，提供賞鳥愛好者一個分享與管理個人鳥類觀察紀錄的管道。至今全球有超過118萬名使用者，貢獻超過1.1億份紀錄清單、17億筆的出現紀錄，「eBird Taiwan」2015年8月上線，將台灣帶入全球性的公民科學網絡。

生多所說，10年來，透過積極的推廣、工具的推陳出新、關鍵歷史資料的整合，「eBird Taiwan」的使用人數已於今年6月突破萬人，目前累積138萬份紀錄清單，貢獻度全球排名第7。

eBird Taiwan提供台灣鳥類分布、族群趨勢、遷移模式、氣候變遷、環境關聯等科學資料，也整合照片、文字、聲音的數位工具。（編輯：李淑華）1141103