ECCO聯名冬裝超狂 外套防水0死角 羽絨款藏3大亮點

ECCO與White Mountaineering 為冬季穿搭注入全新想像，讓消費者在低溫中也能自在展現時尚品味。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

寒流來襲，衣櫃也隨著季節同步換新，丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO推出多款版型時髦、色彩亮眼的單品，讓消費者在低溫中也能自在展現時尚品味，從GORE-TEX三層防水科技外套到可依溫差自由調整保暖厚度的三合一羽絨外套，為冬季穿搭注入全新想像。從釋出消息就廣泛討論的聯名系列BIOM 2.2 TRL也終於在年底上市，限時搭配百貨周年慶購入再享豐富優惠。

ECCO x White Mountaineering今年秋冬推出多種保暖層級與用途導向的單品，滿足從都市通勤到寒地旅行的多元冬季需求，每款皆是剪裁時尚的實用外套。「GORE-TEX防水科技工裝外套」分為雙層與三層兩款，雙層設計將表層與GORE-TEX膜合二為一，搭配額外內裡打造柔軟、舒適的穿著體驗；三層款則將內裡與表層、GORE-TEX膜一體壓合，整體材質輕盈，卻也打造更挺實、耐磨且高防水的效果，兩款皆選用日本YKK拉鍊，兩側的防水膠條提高密封效果防止雨水滲入，無論通勤或旅行都能提供穩定的防護與舒適度。

廣告 廣告

ECCO x White Mountaineering 三合一羽絨外套為兩件式設計，外層防風防潑水、內層保暖，可拆開單穿亦可合穿，三種穿法自由搭配。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

ECCO x White Mountaineering今年也推出多款羽絨系列，不只保暖不厚重，還能修飾身形及擁有多元穿法，「羽絨外套」立領的設計加強頸部的防風效果，80％的羽絨填充增加保暖度，搭配符合3D人體工學剪裁設計，揮別羽絨外套溫暖厚重的印象；「羽絨背心」富含90％的羽絨填充設計，在設計時加強版型設計更加修飾身形，適合穿著在最外面，打造今年秋冬最溫暖的時尚疊穿；「三合一羽絨外套」分為兩件式設計，三種穿搭法，第一種是單穿擁有90％充絨量的羽絨內衫，透過「絎缝」手法打造的時尚線條，保暖又好看；第二種只穿外層的防風防潑水外套，輕便外出；第三種是內外合一的穿法，利用前襟的隱藏式拉鍊、袖口處的鈕扣將內衫與外套穩固結合，將防風與保暖效果達到極致。

今年加入ECCO x White Mountaineering聯名系列的 BIOM 2.2 TRL推出高筒與低筒兩種造型，低筒外觀採用 White Mountaineering 著名的非對稱式設計，打造獨特風格，高筒則藉由異材質的拼接打造俐落感，兩款皆使用ECCO優質皮革與紡織品混和，搭配ECCO的頂級工藝，創造出簡約卻又前衛的戶外風格，鞋底選用深刻痕搭配立體顆粒結構橡膠大底加強抓地力與穩定性，能夠適應各種地形，搭載FLUIDFORM™一體成型注塑技術、PHORENE™中底打造服貼合腳且輕量回彈的舒適腳感，搭配ECCO獨家的BIOM自然律動科技幫助雙腳以最貼近自然的方式行走，GORE-TEX防水內襯無論是通勤突遇下雨或是周末的山野探索皆能保持雙腳乾爽舒適。

全台各百貨周年慶進入尾聲，ECCO「直營專櫃」推出銀卡會員獨享95折再95折，普卡會員及新客單筆結帳滿8000元即享95折，另有滿額贈禮，單筆結帳滿8000元即贈戶外輕便隨行包1個，或單筆結帳滿1萬2000元送不鏽鋼搭扣保溫杯1個，限量好禮送完為止。

更多中時新聞網報導

日本有熊害 台灣猴成國家級風險

w-inds.收生日驚喜 感受台粉滿滿的愛

三足鼎立或一枝獨秀？還有變數