ECCO × White Mountaineering聯名春夏新作！首度推出戶外時尚配件

記者李鴻典／台北報導

隨著冬春交界氣候轉換，城市與自然之間的界線再次被打開，丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO攜手日本戶外時尚先鋒White Mountaineering 再度推出最新聯名系列，融合機能科技與山系美學，巧妙平衡實用性與風格感。

ECCO攜手White Mountaineering再度推出聯名新作，打造涵蓋服裝、鞋履與配件的完整穿搭提案，並首度推出登山帽、棒球帽與雙肩包等戶外實用單品。（圖／品牌業者提供）

此次迎來雙方第四度合作，本季不僅全面升級服飾與鞋履的機能表現，更透過多元配色與層次設計，勾勒山間的生動自然、海岸的生動活力，以及都市的生動進行三種穿著情境，打造涵蓋服裝、鞋履與配件的完整穿搭提案，並首度推出登山帽、棒球帽與雙肩包等戶外實用單品，陪伴消費者自在穿梭城市日常與戶外探索的多元場景。

ECCO x White Mountaineering戶外登山帽。（圖／品牌業者提供）

ECCO × White Mountaineering 聯名系列全新商品已陸續於 4 家指定店櫃上市，包含台北的 SOGO 忠孝館、南東門市、新光三越信義 A8館以及台南的新光三越西門新天地，準備迎接新的一年，為城市生活注入兼具機能與風格的全新選擇。ECCO同步推出「醒春赴新歲」優惠活動，即日起至3月1日期間，於全台直營門市及百貨專櫃購買正價鞋履或包款，單筆即可享現折300元優惠；正價服飾享9折，直營門市另享LINE Pay支付回饋8% LINE POINTS無上限。

ECCO x White Mountaineering男式GORE-TEX三層多口袋防水科技外套-砂礫灰。（圖／品牌業者提供）

全民適用的「運動幣」2 月 12 日正式開獎，共計60萬份運動幣不只可以看比賽，更首次開放購買心儀的運動裝備，引起許多運動人士的討論！專業運動品牌 ASICS延續「Move your body, move your mind」品牌理念，以全方位的跑鞋產品推廣全民運動，為 ASICS Track Club（ATC）系列鞋款換上新裝，百搭色系搭配三大款式，滿足不同跑者需求，找到屬於自己的運動節奏。ASICS Track Club（ATC）系列已於官網及全台指定店點販售中。

ASICS以全方位的跑鞋產品推廣全民運動，為ASICS Track Club（ATC）系列鞋款換上新裝，百搭色系搭配三大款式，滿足不同跑者需求。（圖／品牌業者提供）

隨著 2026 NBA 全明星週末拉開序幕，CONVERSE正式發布 SHAI 001 系列的高端新作—SHAI 001 LUX：Truffle松露配色。設計靈感深度汲取自Shai Gilgeous-Alexander 在球場上沉穩掌控比賽的領袖風範，並將其凝練為獨特的視覺語彙：鞋身呈現深邃的棕褐色調，選用優質翻毛皮革材質搭配立體結構覆蓋層，詮釋其從容內斂、游刃有餘的球場姿態，塑造出貫穿場內外的自信輪廓。

CONVERSE SHAI 001 LUX Truffle松露配色，建議售價新台幣NT$5,580元。（圖／品牌業者提供）

CONVERSE SHAI 001 LUX : Truffle松露配色，建議售價為新台幣NT$ 5,580元，2月16日起將於PHANTACi 台北旗艦店及Undefeated 台北旗艦店陸續發售，實際發售方式及時間以店舖公告為準，持續關注 Converse Taiwan官方Facebook專頁 及 ConverseTaiwan官方Instagram專頁。

CONVERSE SHAI 001 LUX：Truffle配色質感登場。（圖／品牌業者提供）

加拿大專業運動服飾品牌lululemon推出全新 EasyFive™ 休閒長褲系列。本系列以運動員思維為設計核心，完美結合極致舒適與都會時尚，讓穿著者無論是身處工作場域，或是享受休閒時光，都能自如切換風格，在快節奏的城市生活中盡享自在無拘的穿著體驗。

9m88穿著款EasyFive外套NT$4,480、EasyFive高腰微喇叭長褲 常規款NT$5,280、Luxtreme女士訓練頭帶NT$480、City Essentials迷你單肩包1L NT$1,980。（圖／品牌業者提供）

本次lululemon更邀近期於電影《大濛》中展現絕佳默契的9m88與香港新生代演員柯煒林聯手演繹。作為風格指標的 9m88，以其獨特穿搭風格和率性魅力，體現lululemon強調的舒適、自信與身心平衡。而柯煒林，則以從容姿態詮釋全新系列如何成為支持身心平衡的日常夥伴。

柯煒林穿著款EasyFive鬆身直筒長褲NT$5,280、Steady State 半拉鍊式Polo衫NT$4,480、搖粒絨全拉鍊式外套式恤衫NT$6,180、Curved斜背包3L NT$2,680。（圖／品牌業者提供）

當亞洲潮流版圖持續重組，來自香港的機能潮流品牌LAKH正式進入亞洲潮流新節點，攜手EROOMS於台北中山揭示十年進化方向，2/10–3/1 期間限定登場，宣告品牌亞洲佈局下一步。為本次期間限定店，LAKH帶來多個系列商品進行限量販售，完整呈現品牌近年在機能結構、布料選擇與細節設計上的進化成果。活動期間同步推出新年限定回饋，單筆消費滿 NT$8,888 現折 NT$800，僅限期間限定店現場適用。

LAKH正式進入亞洲潮流新節點，攜手EROOMS於台北中山揭示十年進化方向。（圖／品牌業者提供）

PUMA旗下PUMA Hoops籃球系列與影史經典賽車系列《玩命關頭》（Fast & Furious）重量級合作。此次聯名以 「ALL SPEED, NO BRAKES」（全速前進，絕不煞車） 為核心精神，將電影中腎上腺素飆升的競速美學，與 NBA 球星 LaMelo Ball 的「Not From Here」個人風格完美融合。PUMA x Fast & Furious 聯名系列將籃球場化身賽車街頭， 2 月 12 日於 PUMA指定門市專櫃開賣，邀影迷球迷一同飆速球場賽道。

Ride or Die籃球賽道玩命關頭PUMA MB.05 x Fast&Furious。（圖／品牌業者提供）

PUMA作為世界頂級健身競賽HYROX的全球官方合作夥伴，致力於以頂尖運動科技推動健身競速文化。PUMA宣佈推出全新 PUMA x HYROX 聯名系列，包含賽事推薦用鞋 Deviate NITRO™ 4 HYROX 氮氣跑鞋及機能服飾，將於 2 月 20 日上午 11 點在 PUMA 忠孝門市及南港 LaLaport 專櫃限量開賣，力挺選手為巔峰而生，超越自我極限。

PUMA x HYROX聯名系列2/20限量開賣。（圖／品牌業者提供）

開春最強聯名登場！來自比利時的包袋品牌Kipling宣布跨界攜手「台灣第一女神」白沙屯媽祖打造毛猴勇字背心、平安御守或限定徽章組等白沙屯媽祖加持聯名贈禮，將好運一起袋著走！同步也推出主打色系以「粉紅超跑」與「黃衣轎班」為概念，精選珊瑚粉與檸檬黃色調，讓傳統信仰以年輕、時尚的方式呈現，還有標誌性猴子一路隨行，陪伴香燈腳在長途行走中減輕負擔、放鬆步伐，用更輕盈的心情前進！

Kipling攜手白沙屯媽祖推出聯名主打色珊瑚粉與檸檬黃，以品牌經典包型為基礎，延續輕量、防潑水與多夾層設計特色，貼心滿足香燈腳長時間外出與移動的實際需求，讓遶境行程更加從容有序。（圖／品牌業者提供）

農曆春節將至，LUSH特別推薦蘊含好運寓意的產品，為你在新年從身心靈啟動全方位好氣色，迎接好運加乘的一年。LUSH 新春好運產品推薦：再新洗髮皂、蘋果泡泡馬卡龍、馬到成功汽泡彈、橘子磨砂沐浴露、和諧心靈香水。

LUSH再新洗髮皂。（圖／品牌業者提供）

新年急救保養清單，提供「肌研」與「曼秀雷敦」保養單品陪你輕鬆應對各種膚況挑戰！包含主打抗老修護的「肌研極潤抗皺緊實高機能精華液」，為肌膚補充彈力，黑斑、暗沉等問題，一瓶就能有效打擊；針對乾荒粗糙、暗沉斑點、乾燥細紋打造的「肌研H.A. Supreme高機能專研修護系列」，能強化肌膚防禦力，恢復肌膚自然光澤。

肌研極潤抗皺緊實高機能精華液。（圖／品牌業者提供）

夜間保養則推薦富含8重玻尿酸、睡前一抹即可完成保養的「肌研極潤金緻保濕晚安精華凍膜」，在夜間為肌膚密集補水修護，隔天醒來水潤有感。若遇到返鄉、出遊期間突發的痘痘困擾，可搭配「曼秀雷敦Acnes集中抗痘精華液」，即時舒緩、精準調理。

曼秀雷敦Acnes集中抗痘精華液。（圖／品牌業者提供）

情人節將近，你準備好禮物了嗎？比起年年一樣的巧克力、香水，日本性健康品牌TENGA觀察，近年情人節送禮趨勢明顯轉向「能一起用、一起玩的親密禮物」。為此，TENGA及集團旗下女性專屬品牌iroha於情人節前夕推出主打伴侶連結的全新「paiRING配悅環」系列，是原本熱銷的「SVR 巧振環」系列全新改版。讓親密不只是各自體驗，而是兩個人一起探索的過程。

TENGA推出全新paiRING配悅環系列，主打伴侶共享的親密體驗。（圖／品牌業者提供）

新春的腳步漸近，想在新的一年以容光煥發的姿態迎接各路親戚好友、在各大聚會中脫穎而出，現在就是好好保養的時機！康是美今年鎖定高質感發光肌，引進多款極具話題度的保養新品，口碑極佳的AHC帶來穀胱甘肽系列、醫師都推薦的霓淨思推出青春雙星、敏感肌專家CeraVe全新精華修護肌膚…等。加入康是美LINE官方帳號，就能享受消費滿千送百的寵粉福利。

AHC全新穀胱甘肽系列。（圖／品牌業者提供）

新年就是要被可愛的事物包圍才算圓滿！康是美化身療癒天堂，引進琳瑯滿目的超人氣盒玩，從調皮的蠟筆小新、傲嬌萌的酷洛米，到冒險感十足的楓之谷與溫馨的小熊維尼，每一款都精緻到讓人想全部收藏。康是美再加碼，力推「新春好運刮刮卡」活動，有機會刮中75吋4K電視、Nespresso Vertuo POP膠囊咖啡機或康是美購物金！2月13日起每張只要30元即可開刮、張張有獎誠意滿滿，2月17日至2月19日消費滿1,688元再直接送2張。

「三麗鷗家族酷洛米派對系列搪膠毛絨盒玩」三麗鷗的明星好友們集體陷入「酷洛米化」的魅力中，大家紛紛戴上標誌性的酷洛米風格頭套大玩變裝秀。（圖／品牌業者提供）

色彩權威Pantone在綜合全球文化氛圍、社會情緒與生活型態變化，所評選出的2026年度代表色為Cloud Dancer（雲舞白），以低彩度、柔霧感的白色調，象徵回歸平靜、留白與內在平衡，反映人們對生活的集體期待。

NATUZZI拉圖誌Re-Vive機能單椅符合人體工學設計，2025年需求占比由9.8%成長至13%，反映消費者以單椅創造留白空間與彈性配置的新趨勢。（圖／品牌業者提供）

義大利頂級家具品牌NATUZZI拉圖誌也透過2025年實際銷售數據觀察指出，在整體消費氛圍趨於保守、購買決策拉長的情況下，家具市場並未停滯，而是需求出現需求轉向，預期「淺色、有機線條、身心靈平衡」將是今年新春家具市場的消費關鍵字。為呼應2026居家趨勢，NATUZZI 除小年夜至初四短暫休息外，於整個 2 月份持續推出「新春換新優惠」。將以熱門商品及專業知識，協助消費者重新整理居家空間。

NATUZZI拉圖誌Philo沙發，以經典設計及細緻椅腳設計著稱，展現義式簡約與結構比例美學，為品牌明星商品。（圖／品牌業者提供）

無論是熱血的室內或戶外運動，還是日常的忙碌奔波，衣物上的汗漬、頑垢與難聞臭味總是令人頭痛。全球洗衣知名品牌OMO全台上市，抓準現代人講求高效與質感生活，同時顧及健康的運動需求，即日起推出OMO 極淨速溶高效洗衣精瞬淨去漬及瞬淨除臭瓶裝與補充包於各大通路開賣！

OMO「挑戰極限潔淨無限」去漬、除臭、除菌三效制霸。（圖／品牌業者提供）

隨著經典賽熱潮來襲，OMO台灣攜手「游擊金手套6連霸」江坤宇擔任品牌代言人，共同見證「去漬、除臭、除菌」三效制霸的洗淨革命，邀全台球迷一起為江坤宇與中華隊加油。

OMO強效去漬根源抑味極淨速溶高效洗衣精瞬淨去漬。（圖／品牌業者提供）

為回饋台灣消費者，OMO推出「整年度洗淨革命」活動。即日起凡於各大通路購買 OMO 極淨速溶系列產品，並至官方活動網站登錄發票，即可參與雙重抽獎：【潔淨自由獎】抽「一年份OMO極淨速溶洗衣精」，讓你整年不再為洗衣煩惱！【阿坤專屬獎】抽「江坤宇親筆簽名限量精品小物」(包含簽名球、應援毛巾等)，每季小物不同，數量有限，送完為止。

OMO抑菌除臭72hr防護，極淨速溶高效洗衣精瞬淨除臭。（圖／品牌業者提供）

農曆新年將近，台灣寵物環境清潔品牌「臭味滾」與時俱進，全新推出的「外出旅行組」，收納袋使用防水材質，以輕巧隨身為概念，內含除臭噴霧、地板清潔劑、洗碗精、沐浴露與濕紙巾，並區分貓用與狗用版本，適合返鄉探親、春遊或入住旅館時攜帶。

全新「外出旅行組」組合設計輕巧，出遊走春、外宿過夜拎袋就出發，無論是環境維護、還是毛孩清潔，都能優雅從容。（圖／品牌業者提供）

品牌新推出的「身體除臭噴霧」，成為居家與外出時的即時整理小幫手。貓狗皆適用，不含酒精與香精，透過科學原理分解氣味分子，並添加優良油質，改善皮毛間的黏膩與乾澀感。

貓狗通用的「身體除臭噴霧」，以科學原理根除氣味分子，並添加優質油脂呵護毛髮，讓每一次接觸都能更貼近彼此。（圖／品牌業者提供）

