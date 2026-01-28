Edenred宜睿智慧結盟肯驛國際跨界合作 高端禮賓服務納入數位福利生態圈

▲全球領先的數位平台 Edenred 宜睿智慧宣布與台灣最大禮賓服務專家肯驛國際／肯驛旅遊（CanLead／CanLead Travel）啟動策略合作。圖由左至右為Edenred Merchant Director 甘博武、肯驛國際執行長 黃中村、denred Vice President 葉義政。

【記者 沁諠／台北 報導】全球領先的數位平台 Edenred 宜睿智慧，宣布與台灣最大禮賓服務專家肯驛國際／肯驛旅遊（CanLead／CanLead Travel）啟動策略合作。Edenred在台服務超過1,000家企業客戶；肯驛國際每年服務超過200萬名VIP，兩大領域龍頭的深度結盟，透過技術與通路整合，雙方將肯驛國際核心的全球禮賓旅遊服務納入「即享券」生態圈，首度將高端機場接送、eSIM漫遊及貴賓室服務票券化，為企業福利、行銷禮贈及金融點數注入更具尊榮感的數位化選擇，並助力Edenred為企業客戶打造更具競爭力的福利選擇。針對 Edenred 旗下的 EdenPass 企業會員更推出一系列專屬權益加碼，力求在商務旅遊復甦之際，重新定義數位福利的新標準。

▲Edenred 攜手肯驛國際，將即享券服務從民生消費場景延伸至高階禮賓旅遊場域。

電子票券龍頭跨界禮賓專家 構築企業精緻福利體系

Edenred 作為台灣電子票券市場領航者，長期協助企業落實數位轉型；肯驛國際則擁有卓越的全球禮賓資源整合能力。雙方合作後，象徵著 Edenred 從餐飲、百貨等民生消費場景，正式向高階禮賓旅遊領域深度延伸，肯驛國際旗下的禮賓服務品牌UFirst「機場接送」、「全球貴賓室」、「機場禮遇通關」及「esim漫遊吧」以通用即享券型式於Edenred上架。此舉突破傳統禮賓服務高度依賴人工預訂、流程冗長、跨境服務難以整合的痛點，讓企業在規劃員工獎勵、旅遊補助、行銷禮贈時，能以一站式方式提供更尊榮且可管理的體驗。肯驛國際執行長 黃中村指出：「肯驛國際長期深耕高端客群，而數位化整合是提升禮賓體驗的關鍵。透過與宜睿智慧的合作，我們成功的將專業禮賓旅遊服務以票券化方式擴大觸及，未來也持續加入全球機票、全球飯店及高鐵商品，提供多元、便利、快速的7 x 24H OSS（One Stop Shopping & One Stop Service）一站式購物與服務，無縫連結到數百萬名企業員工。我們期待雙方能持續深化合作，共同引領台灣數位禮賓服務的創新轉型。」

導入金融點數平台 助力金融業強化高資產客戶維繫策略

在點數經濟快速成長的趨勢下，金融業普遍尋求更具差異化的高價值服務，Edenred 與肯驛國際的聯手也將影響力延伸至金融紅利與權益平台。現行各大金融機構的紅利與點數平台將導入此服務。首波包含國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、元大人壽等領頭壽險公司；此外，華南銀行、台中銀行之財富管理部門，以及永豐銀行「小蜜豐」點數平台，也將同步導入此合作服務。透過服務數位化，金融客戶能有效將點數轉化為高品質的禮賓旅遊服務，精準觸及高資產族群與商務菁英，提升品牌忠誠度並建構差異化的服務門檻。

▲Edenred 與肯驛國際的合作將高品質的禮賓服務票券化並導入員工福利市場，協助企業提供更具溫度、彈性與尊榮感的福利內容。

EdenPass 專屬權益再升級 提升企業福利含金量

為進一步強化企業用戶體驗，本次與肯驛國際的合作，特別針對EdenPass 會員推出總價值1,520元的專屬權益包。凡於今年加入Edenred EdenPass的企業客戶會員，即可享有包含「機場接送350元優惠券」、「日本 3 日 eSIM（價值169元亦可折抵其他方案）」以及「肯驛旅遊預訂高鐵假期1,000元折抵金」等三大專屬禮遇。此項權益升級不僅強化了 EdenPass 的會員價值，也協助企業 HR 在預算內最大化福利含金量，進而提升員工對公司的歸屬感與滿意度。Edenred宜睿智慧總經理 吳宗翰表示：「Edenred 致力於協助企業建構最完整的數位員工福利，我們觀察到企業對員工福利的需求已趨向精緻化。此次與肯驛國際的合作，是我們強化 EdenPass 權益與延伸服務的重要發展。透過將高品質的禮賓服務票券化並導入員工福利市場，將能協助企業提供更具溫度、彈性與尊榮感的福利內容。」（照片業者提供）