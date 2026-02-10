edical Interpreters Help Refugees in Türkiye
In Türkiye, Tzu Chi volunteers help Syrian refugees overcome language barriers when seeing doctors and booking appointments, allowing them to understand their care and better manage long-term health.
