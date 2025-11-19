Edison Scholars獎學金開放申請 30人總額150萬元

一年一度的Edison Scholars STEM獎學金計畫，即日起至2026年1月22日開放申請，向南加地區30名高中應屆畢業生提供總額150萬美元的獎學金。每名獲選學生可獲5萬美元獎學金，分四年發放，用於支持其在科學、技術、工程或數學領域深造。

Edison International表示，該獎學金為協助具創新精神、希望以科技解決社會問題的年輕人。符合資格者僅限居住在南加愛迪生電力公司（Southern California Edison，簡稱SCE）服務區域內、預計於2026年秋季就讀四年制大學並主修STEM的高中畢業生。申請門檻包括GPA需達3.0以上，並證明有財務需求；家庭中第一代大學生亦受到特別鼓勵。

獲選的Edison Scholars除可獲得獎學金外，在大一修讀完成後，還可申請SCE的暑期帶薪實習。今年的獎學金發放，正值SCE服務社區邁入第140年。Edison International總裁兼執行長Pedro J. Pizarro表示：「學生的創意、好奇心與衝勁，是解決社區挑戰的重要力量。這正是我們投資Edison Scholars的原因。我為每一屆得主深感驕傲，他們展現的專業與投入，令人鼓舞。」

Edison International自2006年起，已向820名學生頒出超過2000萬美元獎學金，是南加州最主要的企業教育捐助者之一。獎學金由總部位羅斯密市的Edison International基金會提供資金，並非來自SCE客戶費用。

符合資格的學生可至edisonscholars.com線上申請。得主將於2026年春季公布。

