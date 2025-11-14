從平板到 AI：台灣校園數位轉型 10 年，真正改變了什麼？

教育部自111年起連續4年投入新台幣200億元推動「生生有平板」、「班班有網路」，讓教育界一次又一次的進行數位轉型，當年受惠的中小學生不是已經畢業，就是已經跨入產業。本篇透過專題的形式，跟大家分享 2025 年的「資訊月暨臺灣教育科技展」期間，科技輔助教學對學校、學生的影響，當年生生有平板帶來的「化學變化」，以及少子化時代裡，台灣的城鄉數位教育解決方案，當然還有時下最熱門的AI教育。

科技輔助教學已成為學校、學生競爭優勢

當前的科技輔助教學已成為顯學，一名來自臺北市私立靜心高中的地理老師 李柏鋒，他除了是通過蘋果公司認證的 Apple Teacher，同時個人個人使用 iPad 備課與教學已經 10 多年，現階段透過 iPad 輔助的課堂應用主要分為「課程風景與學生筆記」、「問題與探究」、「審查與實作」三個部分，透過 iPad 的輔助下，同學們可以透過老師事先準備的影音、教學文件了解像是火山地形、岩石種類等課堂知識，並且快速進行小組討論與作答，學習成果會比傳統教科書級更有效率、更直覺。

臺北市私立靜心高級中學校長 唐尚智指出，教育的未來在科技，科技是學習的加速器，因此靜心在 2018 年就全面導入第一期 iPad 教師培訓，當時便獲得老師們紛紛響應，在 2 年前投入數位學習認證，全校從幼稚園、國小、國中到高中，所有的老師都已經 100% 取得 Apple Teacher 認證，雖然靜心目前已經有跟來自美國、印度、澳洲等地的學校進行師生交流，但接下來仍希望能夠獲得 Apple Distinguished School 認證。

唐尚智透露，學校目前已經購置了超過 1,000 部的 iPad，從國小一年級開始就啟動 iPad 教學，不僅老師設計課程、共備、命題，學生也透過 iPad 來學習，然而在推動轉型的過程中，學校認為 iPad 教學、乃至數位教育，應該有更多潛力與創新可以發揮，因此他期待在成為 Apple School 之後，可以更全面性的，讓老師與其他在國際取得 Apple School 認證的學校，在未來有更多的機會分享與交流。

唐尚智指出，在靜心畢業的學生，有兩個必備的基礎能力，第一個是雙語能力，另外一個是科技使用能力，所以他們進入大學、乃至國際學校，不管是雙語或者載具的使用，可以說是等於是無縫接軌，甚至他們進到下一個階段時，這兩大基礎能力也成為是他們將來面對競爭的基礎優勢。唐尚智認為，學校數位轉型的過程之前應回到教育本質，怎麼安排才是最好的，設立轉型目標、擁有共識之後就要毫不猶豫的執行。

生生有平板帶來的「化學變化」

這次剛好有機會訪談到自 2014 年就開始啟動數位轉型，也是台灣第一所 Apple Distinguished School 認證的學校的臺中市葳格國際學校。臺中市葳格國際學校研發長 黃文貞分享，在葳格國際學校裡，iPad 已經融入每個學科，對於學生來說 iPad 就是文具盒一樣，已經是日常使用的教學工具；她還透露，學校內部也特別成立教師培訓中心，讓每位新進老師，能夠無差別化的使用 iPad 上課。因此，對於葳格學校的老師來說，甚至也沒有要不要用 iPad 教學的問題。

臺中市葳格國際學校國中三年級學生 劉品蓉，她展示的作品是偏向遊記類型的，透過她的繪畫能力，把自己跟朋友在日本行的過程記錄下來形成一個繪本，使用的工具是 iPad 裡的〈無邊記〉搭配〈Sketchesbook〉，完成度相當高，平常的休閒也在 iPad，最喜歡的 app 就是〈LEGO Builder〉。

劉品蓉向我透露，她從國小就開始接觸 iPad，就讀國中期間最喜歡的是學校老師透過iPad，以遊戲互動的方式來教學，好比說英文單字配對，或是在數學課的時候會用電子書來教學，這是她特別喜歡的科目，然而她在學校的學習成績不是很好，但是她很喜歡畫畫，隨著時間久了她的興趣也漸漸培養成了一項技能，除了自學、也開始在外面上動畫課程，因此她未來的夢想就是當建築師或者室內設計。

目前就讀臺中市葳格國際學校高中三年級 馬語謙，她大約從國小二年級就接觸 iPad，夢想是開一間烘焙店。讓她對 iPad 學習有興趣的原因也是老師的教學方式，好比說使用 iPad 拍照、錄影，然後把輪廓畫下來等等。這次她花了三個月的時機繪製的「甜點學習手繪集」，就是使用<無邊記>搭配<Sketchesbook>繪製而成，她向想要繪製甜點的同學分享，<Sketchesbook>裡面有不同的筆可以繪製出蛋糕、奶油等各自不同的質感與風格，不過需要連網才能使用，而<無邊記>不需連線、自由度也比較高，但對她而言這兩種都是不可或缺的 App。

那麼 iPad 教學、數位轉型究竟帶來什麼樣的「化學變化」呢？

在當前的數位教育體系下，確實更能做到「有教無類」、「因材施教」的教學目標。臺中市葳格國際學校的學生在參展攤位上，會主動的尋找陌生的人、相當有禮貌的詢問能不能給她們一點時間介紹作品，而在介紹的過程中，我也驚訝的發現學生們無論是口條、思路都非常清晰，現場也發現已經有學生利用 AI 的方式來進行影片創作，甚至把自己的外觀透過AI建模搭配後製配音，成為一支完整的影片。

少子化時代、城鄉數位教育方案各不相同

面臨少子化時代，台灣的教育界正面臨兩種截然不同的變化，在雲林虎尾的某中小學，開始思考利用閒置的教育空間，導入 AI 高爾夫、電競教學，以增強學生的才藝分數。

然而許多所謂的「明星學校」則是面臨教學空間擁擠、不足的問題，則是開始思考導入「沉浸式教學」，透過頭戴式裝置來提升學生的才藝成績，除了去年教育展看到的 HTC VIVE 頭戴式教學範例，這次在 Mac & iPad 體驗館就看到，透過 Mac 搭配 Apple Vision Pro，可以清楚了解飛機、賽車結構，或者感受在實驗室內透過顯微鏡才看得到的分子結構，也可以在單一狹小空間內，辨識實體電子琴，並且提供相對應的教學。

隨處可見的是 AI 教學範例與審思

ViewSonic 旗下的ClassSwift更進一步提出「AI備課」解決方案，可一鍵生成符合課綱與教材版本的教案與題目，減輕教師備課負擔；而透過「Play & Learn」可將原創教育內容設計遊戲化教學環節並進行即時批註（批改與註解），提升學生課堂參與及學習動機。透過「AI 筆」可以快速辨識與生成相對圖案，加速師生互動頻率。

面對現今教育界老師本身的教學經驗可能不足的問題，南一展示了「AI出題」，可以讓老師們在短時間內使用本科內容做出相當有經驗的題目，有效解決過去學生背誦題庫、死讀書的問題，同時也能降低老師備課壓力與經驗，更重要的是因為導入的是南一最新的圖書資料庫，題目正確、多元，而且支援國、英、數、社、地各科出題，成為展場當中詢問度較高的 AI 工具之一。

「AI 的發展對於產業的互助與佈局是個很好的契機。」ViewSonic臺灣區總經理暨優派學院院長連育仁指出，多模態語言模型發展過程，對於所有出版社、創作者來說，可以提供更迎合老師的需求、學生的回饋，落實教育平權與多元共融。

同樣投入 AI 教育的還有宏碁，宏碁台灣區營運長張世欣觀察，這些年AI 技術正從學習、教學、校園管理三大核心面向，全面優化教育體系，然而他認為學校、老師都需要具備正確的 AI 引導觀念，利用 AI 賦能、讓 AI 成為學習之路的助力，而不是取代學生思考、學習的能力。張世欣強調，在 AI 世代，不能光是談硬體，應是系統整合與資安的完整解決方案。因此「AI 賦能，永續智慧教室」不僅是宏碁提供的一系列產品組合，更是一種對未來教育的堅實承諾。