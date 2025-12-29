EDWIN F03 台灣限定系列搶先開賣 結合 JERSEYS 機能丹寧與暢銷款衛衣，重新定義丹寧的日常公式

台灣限定－F03 系列，打造丹寧日常詮釋。





在城市生活節奏加快的日常中，牛仔褲早已成為每天都會穿上的關鍵單品。EDWIN 以多年丹寧工藝為基礎，重新思考台灣消費者的穿著需求與氣候條件，推出 F03 台灣限定褲型，並主打 JERSEYS 迦績機能丹寧系列，建構完整的日常丹寧陣容，讓經典不再只是被保留，而是真正融入每一天的城市生活。

F03｜專為台灣日常而生的丹寧系列

F03 以 EDWIN 經典 503 所象徵的比例精神為原點，並非單純復刻，而是從台灣高溫、高濕、長時間穿著的生活型態出發，重新調整版型比例、布料設定與穿著體感，打造真正適合日常穿著的丹寧褲型。布料選用介於 11.5oz–11.75oz 的黃金磅數丹寧布，在挺度、透氣性與舒適度之間取得平衡，避免過厚布料帶來的悶熱感，同時保有丹寧應有的輪廓與質感，讓牛仔褲能長時間穿著依然清爽有型。

更重要的是，F03 系列於台灣製造。從打版設計、車縫製程到水洗工藝，在熟悉台灣氣候條件與穿著需求的製作環境中進行。這不只是生產地的選擇，而是一種對在地工藝與實穿需求的回應。透過台灣製造，F03 能更精準地掌握細節設定，確保每一道縫線、每一處比例，都貼近真實穿著者的生活情境，讓 EDWIN 的經典丹寧精神，在台灣日常中持續被穿著、被使用、被留下。在版型設計上，F03 採用 中直筒剪裁，線條俐落卻不緊繃，兼顧修飾度與活動空間，適合通勤、久坐或日常移動；中性的輪廓設定，也讓 F03 成為男女皆可駕馭的丹寧選擇，詮釋出俐落率性風格。該系列共推出 原藍色、中古藍、石洗藍三款經典色系，其中原藍色將於即日起搶先上市；完整款系列與牛仔外套則預計於 2026 年 1 月 8 日 正式發售！

F03 褲款 以 全年不打折售價 $2,980 的定價策略登場，鎖定 Gen Z 新世代成為「第一件就選得對」的丹寧入門款。EDWIN 將牛仔褲拉回最純粹的角色—每天都能穿、怎麼搭都有型，同時以職人視角的從布料選擇到剪裁比例、細節標準，默默放進日常，而不是只為追逐流行而存在。

透過 F03，EDWIN 用更貼近日常的方式，重新走進年輕世代的衣櫃。這是一個陪伴台灣走過 30 餘年 的丹寧品牌，始終把「好穿、耐穿、天天都想穿」當成最基本的堅持；不需要懂太多丹寧術語，也能自然穿上，重新定義屬於 Gen Z 的牛仔褲樣子。

會控溫的機能丹寧－JERSEYS 迦績系列

除了 F03，EDWIN 本季重點主打持續熱賣的 JERSEYS 迦績機能丹寧褲系列，以「看起來是牛仔褲，穿起來卻更舒適」為核心定位，成為日常與冬季穿搭中最實穿的丹寧選擇。其中「保溫內刷毛中直筒丹寧迦績褲」結合彈性、保暖與活動度，依據不同氣溫需求，分別對應 0–14°C 與 15–22°C 的穿著區間，選用不同規格的圓織布料與保暖纖維配置，並透過底層細緻磨毛素材進一步提升保溫效能，在舒適與機能之間取得理想平衡，讓丹寧在寒冷季節中依然貼近日常所需。

延伸迦績褲的實穿定位，EDWIN 也同步推出多款實穿的帽 T、衛衣 暢銷上衣單品，從丹寧褲到上衣完整對應日常穿搭需求，讓穿搭不必反覆思考，也能自然成立，輕鬆銜接日常通勤與週末生活，成為城市生活中最可靠的日常穿搭組合。

跨年限定優惠同步登場

為迎接新年到來，EDWIN 將於 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 4 日 推出跨年 5 日限定快閃優惠，全通路凡購買指定褲款即享「兩件現折 2,026 元」優惠，有年度暢銷神褲、F03 台灣限定丹寧、JERSEYS 迦績機能系列與多款衛衣、禦寒外套單品，提供消費者歲末年初的一站式穿搭選擇。

F03 全系列新品將於全台各大百貨 EDWIN 專櫃陸續上架，邀請消費者親臨櫃點試穿，透過專業人員的丹寧試穿體驗，親身感受剪裁、布料與穿著體感的差異，找到最適合自己的那一條牛仔褲。

