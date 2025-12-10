EGFR標靶新藥給付範圍擴大 晚期肺癌治療策略朝個人化發展

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】肺癌持續蟬聯十大癌症首位，成國人頭號殺手。肺癌患者有近9成屬於非小細胞肺癌，其中以EGFR基因突變最為常見。近年來，晚期肺癌治療逐步邁向「精準醫療」，非鱗狀非小細胞肺癌患者若確定為EGFR基因突變，現有第一代、第二代與第三代標靶藥物可供選擇，治療武器持續增加，健保也陸續將多項新藥納入第一線治療給付，預計將讓更多患者受惠。臺大醫院內科部廖唯昱醫師指出，台灣肺癌治療與國際趨勢同步，對患者是一大福音。

EGFR標靶藥物單用與併用選擇 國內外治療指引最新策略建議

針對晚期EGFR突變型非鱗狀非小細胞肺癌，廖唯昱醫師指出，美國 NCCN 最新治療指引除了早已將EGFR標靶藥物列為優先建議選項之外，更提出合併治療的策略建議，可搭配化療、抗血管新生藥物等。台灣六大肺癌相關學會同樣也已將最新的國際指引納入治療共識，所以不論國內外治療方向都正朝向精準、個人化發展。

晚期肺癌腦轉移風險高 醫揭新一代藥物治療策略

廖唯昱醫師說明，約三分之一晚期肺癌患者在確診時就同時發現腦轉移，另外三分之二的肺癌患者在治療過程中又有超過一半的患者可能出現腦部病灶，成為治療中的一大挑戰。腦部腫瘤若控制不佳，可能導致肢體行動不便，甚至引發癲癇，尤其腦膜轉移威脅性更高。臨床試驗觀察到，新一代藥物在腦部或是腦脊髓液內的濃度相對較高，顯示具較佳的腦部穿透性。廖醫師進一步說明，這一特性理論上對腦轉移病灶的處理或預防具有參考價值，有機會延緩疾病惡化發生的時間，但實際效益仍會因個體差異而不同。

健保擴大一線肺癌用藥給付 嘉惠患者更助累積真實世界數據

過去患者使用第一代或第二代標靶藥物，若產生抗藥性時須再次透過腫瘤切片檢測，尋找抗藥的基因突變，若檢測出EGFR T790M基因突變，才能獲健保給付轉用第三代標靶藥物。然而廖唯昱醫師指出，部分患者因身體狀況衰弱或腫瘤位置特殊，進行切片檢測難度高，而液態切片（抽血檢測）的基因報告結果未納入健保給付條件。此外，健保僅給付一生一次EGFR基因檢測，多數患者在確診時即已使用，使得後續若需再檢測，得自費進行，對患者都是不小的負擔和治療延遲。

廖唯昱醫師表示，目前健保已擴大給付，第3B期至第4期、無法手術或同步化放療的肺癌患者也能及早使用。而過去須合併有腦部轉移才能得到健保給付，如今則全面擴大給付，能照顧到更多患者。廖唯昱醫師也指出，這項政策的改變使得台灣的肺癌治療與國際接軌，並且能累積更多真實世界數據，未來可呈現整體台灣患者的治療現況，彌補過去僅有臨床試驗、資料分析樣本數量落後國際的不足。

副作用管理有這些！治療選項多元患者可列考量

實際藥物效果應考量患者個別情況，應依循醫師評估建議使用，且任何治療方式都可能伴隨副作用。廖唯昱醫師提醒，患者在療程中可能出現皮膚、指甲、毛髮、腸胃道等相關副作用，一旦出現應及時告知醫師，以利醫師採取相應的處置方式控制。患者日常可透過擦乳液保養皮膚，建議可保持適度運動，但避免過量，以預防腳趾甲溝炎的發生。另外患者也應注意飲食選擇，避免過油或刺激性食物，以防腹瀉與口腔黏膜炎的副作用加劇，造成不適。

廖唯昱醫師表示，無論哪種藥物，皆有發生抗藥性的風險，因此治療策略需隨病程發展而調整，患者應與醫師密切配合。由於EGFR突變型腫瘤的特性，除了標靶藥物，必要時患者仍應考慮採用化療或其他合併治療方式。未來的治療將更重視個人化方案的制定，部分患者經醫師評估，可能只需使用單一藥物，而另一些患者可能需要合併治療，醫師將根據患者病況做適切的安排。

