eGift明年上路 股東領紀念品免排隊

集保結算中心將建置電子化紀念品（eGift）服務機制，未來股東領紀念品免排隊。圖為中鋼發放2023年股東會紀念品「傘Q（Thank you）」，股民大排長龍。（本報資料照片）

金管會30日公布，集保結算中心將建置電子化紀念品（eGift）服務機制，未來股東透過電子投票平台就可以領取股東會紀念品，尤其是卡片型的紀念品，如超商商品卡、交通票券、餐廳折價券，適合透過線上領取。金管會表示，集保中心預計明年首季系統可以建置完成，企業股東常會就可利用。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，目前電子投票占股東出席股數的比率逐年攀升，2023年到2025年占比分別為60.51％、60.83％與60.93％。2025年統計有725家上市櫃、興櫃公司發放股東會紀念品，為了提升電子投票的比率，金管會督導集保中心建置eGift。

股東如何線上領取紀念品？黃厚銘表示，企業、發行公司如採用eGift服務，其股東在完成電子投票後，可在指定日期到電子投票平台取得序號，再依據該序號領取股東會紀念品。

黃厚銘解釋，eGift適合卡片型像是超商的商品卡、交通票券以及餐廳折價券等紀念品，轉為線上領取。因此往年最受關注的中鋼股東會紀念品，如水瓶、傘等都廣受歡迎，然而這一類紀念品仍無法透過eGift領取。

金管會表示，建置股東會紀念品電子化機制好處是，有助股東不受徵求人及公司發放紀念品受理時間、地點限制、減少舟車勞頓及節省排隊時間成本，有利股東多利用電子投票，提升公司治理。

為了推動企業採用eGift，金管會也將祭3大好康，首3年免收費用，集保收費原則上是1筆1元，但是推動前3年，即從2026年到2028年暫緩收費；其次是抽獎活動，原則上整股（1張）的股東電子投票才有抽獎的機會，但不論是零股或整股股東是否可以電子投票，則依據公司的規畫；及未來採用的企業，也可獲得ESG評鑑加分。