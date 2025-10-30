eGift明年上路 股東領紀念品免排隊
金管會30日公布，集保結算中心將建置電子化紀念品（eGift）服務機制，未來股東透過電子投票平台就可以領取股東會紀念品，尤其是卡片型的紀念品，如超商商品卡、交通票券、餐廳折價券，適合透過線上領取。金管會表示，集保中心預計明年首季系統可以建置完成，企業股東常會就可利用。
金管會證期局副局長黃厚銘表示，目前電子投票占股東出席股數的比率逐年攀升，2023年到2025年占比分別為60.51％、60.83％與60.93％。2025年統計有725家上市櫃、興櫃公司發放股東會紀念品，為了提升電子投票的比率，金管會督導集保中心建置eGift。
股東如何線上領取紀念品？黃厚銘表示，企業、發行公司如採用eGift服務，其股東在完成電子投票後，可在指定日期到電子投票平台取得序號，再依據該序號領取股東會紀念品。
黃厚銘解釋，eGift適合卡片型像是超商的商品卡、交通票券以及餐廳折價券等紀念品，轉為線上領取。因此往年最受關注的中鋼股東會紀念品，如水瓶、傘等都廣受歡迎，然而這一類紀念品仍無法透過eGift領取。
金管會表示，建置股東會紀念品電子化機制好處是，有助股東不受徵求人及公司發放紀念品受理時間、地點限制、減少舟車勞頓及節省排隊時間成本，有利股東多利用電子投票，提升公司治理。
為了推動企業採用eGift，金管會也將祭3大好康，首3年免收費用，集保收費原則上是1筆1元，但是推動前3年，即從2026年到2028年暫緩收費；其次是抽獎活動，原則上整股（1張）的股東電子投票才有抽獎的機會，但不論是零股或整股股東是否可以電子投票，則依據公司的規畫；及未來採用的企業，也可獲得ESG評鑑加分。
其他人也在看
當兵竟有家長群組！她傻眼「這不是幼稚園」 超瞎對話曝光
傻眼！一名網友在Dcard中發布貼文，透露最近家人當兵因此被拉入家長的群組，結果很多家長都在問記事本早已有的問題，其中一名家長反覆問問題，讓其他人不堪其擾，讓原PO傻眼表示，「當兵不是幼稚園欸」。貼文曝光後，引發網友熱議。鏡報 ・ 22 小時前
台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口
台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他臉書最新一篇貼文指出，養豬場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中港、梧棲漁港漁工或移工，可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走，這是一個追查線索。紀又銘此次並未介入養豬場診斷過程，卻受到波及，他在臉書屢屢發文自由時報 ・ 4 小時前
11月新制懶人包：普發一萬現金登記、公費流感、新冠疫苗二階開打、假日急症中心上路
11月新制除了公費流感疫苗開打，在醫療、交通、民生上也有不少變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列11月新制，帶你一次了解，11月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 22 小時前
換掉俞大㵢？外交部否認
ＣＮＮ報導，台北方面正積極評估如何爭取川普站在自己的一方，還有多位消息人士指出，我方考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位...聯合新聞網 ・ 5 小時前
難道是貧窮限制想像？日月潭飯店一晚飆破4.7萬 網驚：這是含機票嗎
該名網友表示，在查詢本週末日月潭旅宿時，看到一間知名飯店即便享有8.9折優惠，仍需新台幣4萬7576元，讓他忍不住發問：「這價格是有含來回機票嗎？」這則貼文隨即引起廣大迴響，吸引超過2.2萬人按讚，留言破千，成為網友熱議焦點。類似情況不只發生在日月潭。根據訂房網站資...CTWANT ・ 20 小時前
電子化紀念品明年股東常會上陣！ 股東免舟車勞頓、發行公司三年也免收費用
金管會今年10月16日已發布令，核准集保結算所得經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品(eGift)業務，藉由股東得以電子化方式領取股東會紀念品，鼓勵股東多利用電子投票，以利公司持續落實ESG及節能減碳政策。集保中心系統建置預計明年首季完成，最快明年股東常會可上路。太報 ・ 19 小時前
川習未討論台灣 美前官員推測2原因對台有利
（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）全球矚目的川習會落幕，會中未討論台灣議題。美前官員分析，可能原因包括美方表明不想談，或中方知道川普不會在台灣議題上讓步，這2種情況都對台灣有利。中央社 ・ 8 小時前
堵防疫破口！旅客、郵包入境 一律Ｘ光檢查
台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹，遭疑為潛在破口。立委林淑芬昨質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗以來，有民眾去年申請多達3002次，一年有295天提出申報，地方政府稽查力道也不足，形同食安破口，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，讓查緝、食安防線成了笑話。聯合新聞網 ・ 5 小時前
非洲豬瘟最新疫情報告 農業部：案例場兩度採檢仍檢出陽性 啟動國防部化學兵支援
台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會，農業部表示，台中疫調報告出來後，中央也確認要成立專家疫調團隊，29日就進駐台中，做細部精準疫調去追認疑點，會在整個疫調報告出來後，向外界報告。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
基隆隧道驚現「人形鬼影」嚇壞民眾！3人拍萬聖節影片 下場慘了
[Newtalk新聞] 萬聖節前夕基隆隧道出現「鬼影」事件，1名網友行經基隆市中山隧道，赫然發現疑似「阿飄」的女子站在車道，將照片PO上網後引起熱議，警方調查後揭曉真相，3位民眾為拍攝素材到場取景，恐將面臨3項罰則、最高可能需繳3萬1600元的罰鍰。 居住在基隆的賴姓網友晚間開車經過中山隧道，驚見1名長髮女子著全身黑，且背對車道，當下已被嚇一跳，回程時特意留意隧道周邊，發現女子改為面對車道，立刻拍下照片，PO上網時坦言當天晚上也睡不好，後來在自家下坡路段更不小心摔傷。 賴姓網友的貼文引發網友熱議，許多人直言「有夠恐怖」，也有網友笑回「是不是參加萬聖節活動被丟包在路上」。事後警方調閱後監視器發現，當時現場有3人到場取景，其中江姓駕駛臨停隧道內，26歲李姓男子協助23歲岩姓女子拍照。 警方指出，3人事後陸續到案說明，拍攝影片只是好玩，雖無刻意嚇人動機，但仍涉及多項違規，包括臨時停車可處新台幣300至600元罰鍰、2名行人違規各處500元罰鍰，若認定有「妨害安寧秩序、驚嚇他人有危害安全之虞」，可依《社會秩序維護法》第63條裁罰3萬元以下罰鍰。查看原文更多Newtalk新聞報導防堵非洲豬瘟 財新頭殼 ・ 22 小時前
查爾斯國王剝奪親弟安德魯「王子頭銜」 逐出王室府邸
查爾斯國王剝奪親弟安德魯「王子頭銜」 逐出王室府邸EBC東森新聞 ・ 4 小時前
油漆師即興彈鋼琴 破百萬瀏覽 自學背後藏洋蔥
油漆師即興彈鋼琴 破百萬瀏覽 自學背後藏洋蔥EBC東森新聞 ・ 16 小時前
發文速度趕不上肚子變大！王齊麟妻陳詩媛曝孕肚照：已感受到胎動
羽球金牌國手王齊麟在去年四月大方認愛前樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元），兩人交往一年半左右在今天六月正式登記結婚，並在10月初宣布懷孕的喜訊。而陳詩媛昨（30）日透過社群平台分享自己「發文的速度快趕不上肚子變大的速度」更驚喜透露可以感受到胎動了。邱妍方三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
台南小吃店「粿仔王子」捲時事意外爆紅 當地人驚：不要去吃…「守護口袋名單」
前啦啦隊女星「粿粿」大爆婚外情！對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，2人遭粿粿老公范姜彥豐拍片控訴有不當交往，讓粉絲們相當震撼。台南關廟則有一家粿仔專賣店，店名剛好就叫「粿仔王子」，剛好搭上時事，意外掀起網友熱烈討論，眾人紛紛湧入商家頁面給予5星好評。在地粉專「台南式」表示，老闆對於突然爆紅滿頭問號，不過有關廟人指出，其實這間本來就很好吃，呼籲大家不要來吃，「自己的口袋名單 自己守護」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
MLB》審美疲勞？球員票選獎出爐 大谷翔平「50轟50K」空手而歸
美國職棒大聯盟（MLB）「球員票選獎」（Players Choice Awards）結果揭曉，洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」神級表現震撼全聯盟，最終卻在「年度最佳球員」與「國聯傑出球員」兩項大獎中雙雙落選，成為本屆最大遺珠。中時新聞網 ・ 14 小時前
北市攤商電支設置率高達99.6％ 實際走訪全是假象
柳采葳說，北市攤商電子支付設置率雖高達99.6％，卻屢遭民眾反映無法實際使用或商家拒收。她和團隊實際走訪發現，很多申請獎勵的攤商在達標後，就把電子支付功能收起來並未繼續使用，顯示政策「表面熱、實際冷」，成效與實際使用率落差甚大，形同騙取市府補助。柳采葳表示，2...CTWANT ・ 5 小時前
美中貿易協議 美財長貝森特證實：最快下週簽署
川習會落幕，中美雙方達成多項協議，美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，美中最快下星期就會簽署相關的貿易協議，美國總統川普（Donald Trump）透露，中國不但恢復採購美國的黃豆，還同台視新聞網 ・ 2 小時前
台東 哈利波特荒廢城堡 1900萬求售
台東綠色隧道旁，一棟外觀宛如「哈利波特奇幻風」的城堡造型房屋，施工多年仍未完工，灰白外牆、裸露鋼骨與雜草攀附，成為當地居民與遊客注目焦點。原屋主兒子廖先生表示，父親當年打算自建養老，因父親辭世，加上貸款沉重，盼以1900萬元價格求售。中時新聞網 ・ 7 小時前
APEC峰會南韓登場 林信義進場大會轉播畫面秀「Taiwan」及中華民國國旗
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日登場，今天上午由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。台灣領袖代表林信義今天身著深藍色西裝出席，APEC大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前