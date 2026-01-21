ELF準備！SUPER JUNIOR 20週年展將登台

▲SUPER JUNIOR成軍20週年紀念展覽《SUPER RECORDS》將登場。（圖／Klook提供）

[NOWnews今日新聞] 亞洲傳奇男團SUPER JUNIOR成軍20週年紀念展覽《SUPER RECORDS》，將於2月9日至2月22日在台北新光三越A9 9F盛大登場，內容會帶領樂迷及粉絲回顧SUPER JUNIOR 20年的青春紀錄，包括成員親自錄製回顧新生，且還有展覽限定的設計商品僅在台灣站獨家販售。

《SUPER RECORDS》紀念SUPER JUNIOR橫跨世代的音樂與青春旅程，打造全方位的沉浸式體驗，展覽以「音樂記錄」為主軸，串聯出SUPER JUNIOR自2005年出道至今的傳奇軌跡，邀請粉絲一同回顧並感受這段精彩旅程。展覽視覺設計將與韓國版本有所不同，除了20年歷程回顧區、體驗打卡區。

廣告 廣告

▲已攜手走過20年的Super Junior，台灣特展將回顧20年來的珍貴影像、也會有展覽限定的設計商品，由台灣站獨家販售。（資料照／取自슈퍼주니어(Super Junior)FB）

《SUPER RECORDS》台灣站亮點搶先看

⭕20年歷程回顧區：珍貴影像、專輯設計、舞台造型一次展出

⭕特殊任務體驗區：韓國展 1:1 重製，身歷其境的打卡熱點

⭕成員語音導覽：由成員親自錄製回顧心聲，陪伴粉絲共遊展場

⭕限定周邊商店：展覽限定設計商品，只在台灣站獨家販售

⭕E.L.F 留言牆：寫下你與SJ的故事，成為特展的一部分

為了讓所有粉絲都能參與這場屬於SUPER JUNIOR的20週年慶典，主辦單位透過官方社群平台，陸續釋出展覽資訊、應援任務、主視覺與限定周邊等消息，Klook也將於1月22日中午12點獨家開賣門票。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張榮發生前超愛吃冰淇淋！特展今開幕 「打卡可免費換」

長榮集團創辦人張榮發辭世10周年 特展等比例蠟像、生前手稿曝光

華航攜手米其林一星餐廳 長程線航班推出全新機上餐