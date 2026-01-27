Ella上海演唱會《浪姐4》姐姐都來了！ 包廂合唱〈我要你好好的〉感動全場粉絲

1月25日，Ella（陳嘉樺）在上海舉辦「艾拉主意」個人演唱會，《乘風2023》（浪姐4）的多位成員低調現身觀眾席包廂，合唱當年合作曲〈我要你好好的〉，久違近三年的重聚，也讓不少歌迷瞬間湧起回憶。

當天包括趙麗娜、陳意涵、芝芙（Chi Pu）、汪小敏、張嘉倪等浪姐4成員都到場支持，手拿螢光棒為台上的Ella應援。演出進行到〈我要你好好的〉時，Ella特別將這首歌獻給坐在包廂內的姐妹們，並對她們說：「很感謝你們特地來支持我，我愛你們！」現場鏡頭也捕捉到姐姐們一邊跟唱、一邊揮手互動的畫面，讓在場眾多粉絲也被感動。

節目結束將近三年，《浪姐4》成員之間仍保持聯繫，這次公開合體也讓不少粉絲直呼感動，留言表示「原來節目結束後，她們的感情真的還在」。Ella在演唱會中多次提到《浪姐4》的經歷，還笑說「洗澡組」再度集合，展現彼此之間的熟悉默契。

其實這次巡演從規劃階段就藏著巧思。Ella將首場演出安排在《浪姐4》的錄製地長沙，並邀請節目組參與策劃；上海場也特別為姐姐們預留專屬包廂。整場演唱會Ella連唱帶跳約三小時，〈美麗新世界〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌曲引發全場大合唱，而浪姐成員的現身，也讓現場氣氛再度升溫，不少粉絲表示即使唱到喉嚨發啞，仍忍不住跟著一起唱。

