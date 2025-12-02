Ella久違見媒體三度爆哭 看典禮緬懷時刻驚見3熟悉面孔「都走了」

Ella今天在公益活動上三度爆哭。(記者王文麟攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella今(2日)出席弘道老人福利基金會公益活動，由於近期她忙於巡演，許久沒看到台灣媒體，今天一看到滿滿熟悉面孔竟然感性落淚，儘管陪伴長者做菜過程很逗趣，但受訪一想起前陣子看典禮轉播的緬懷時刻，有幾位熟悉的面孔都已離世，不僅感嘆人生無常，她也希望大家都平平安安。

感性的Ella今天在公益活動上三度爆哭，談到：「今天看到很照顧我的媒體朋友都好好的，就很欣慰，我也提醒自己要珍惜，我活到44歲，更明白照顧身體重要性，如何練才能應付高強度演出。」Ella也表示，主要是今年10月看金鐘獎典禮緬懷時刻，看到螢幕上連續出現3位她認識的攝影記者、化妝師，還有一位是老公的球友，「我很感慨，回想上一次見面，我跟他們有好好說話嗎？」她覺得人和人之間，不知道下次何時見面？因此希望大家要多珍惜相見的時刻。

廣告 廣告

Ella今(2日)出席弘道老人福利基金會公益活動。(記者王文麟攝)

另外前幾天Ella在「It‘s Me艾拉主意」巡演時，姊姊、弟弟等家人都去支持她，她在台上談到弟弟的身體狀況，讓觀眾席上的弟弟爆哭，Ella在台上也落淚，今天媒體關心她弟弟是生了什麼病？Ella表示：「其實弟弟是心理狀態，身體開始不舒服是因兩年前工廠有熟識的人過年過世，他受打擊，2025年大家都不好過，長期累積影響，弟弟個性不太說，但會睡不好、食慾不好，還會拉肚子、胃痛，但是去健檢都沒有問題，所以是壓力造成的自律神經失調，全家鼓勵他，我的姊姊也歷經過憂鬱、低潮，眾人祝福很強大，所以我私心邀粉絲為我們一家人加油。」

Ella充滿正能量表示：「每個人都會遇到低潮，不要覺得孤單，一定會走出來。」透露弟弟曾停工3個月，拼樂高讓他可以很專心，所以有時拼好又會拆掉再拼。」Ella告訴弟弟：「生病不要心急，慢慢來。」

Ella擔任公益大使陪長者做拿手菜。(記者王文麟攝)

今天 Ella陪伴高齡90阿嬤做拿手菜，也和長者提前圍爐，她也呼籲大家多關注長者，一起支持弘道老人福利基金會，可透過捐款助送年菜或是助老除舊布新，弘道愛心電話(04)22060698，或可至官網線上捐款。

【看原文連結】

更多自由時報報導

濱崎步超帶種！強硬反擊「人在中國也不怕」網讚爆：福岡太妹牙起來

S.H.E選在跨年合體！ 「內湖宋慧喬」爆料Selina預謀「當垃圾」

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

（懶人包）濱崎步「上海風暴」神展開 中媒否認「無人演唱會」遭天后打臉

