Ella二度崩潰落淚！爆「S.H.E合體時間點」 Selina傳懷二胎她揭好姐妹肚皮進度

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

Ella今（2）日出席公益活動，才一現身看到大批媒體就突然眼眶泛淚，流下眼淚，她自嘲情緒比較豐富，而在受訪時談到情緒激動的原因，她透露因為日前金馬獎的悼念已故影人的橋段，讓她心有戚戚焉，認為要好好珍惜每一次與她認識的人相聚的機會。

Ella一見到媒體當場落淚。（圖／記者吳雨婕攝）

Ella一走進活動現場看到大批媒體就突然潸然淚下，好不容易平復情緒，她再度落淚，自虧：「我今天的妝白化了。」她解釋情緒激動的原因，「我很久沒看到大家，看到熟悉的面孔，大家好好的就要珍惜，非常感謝，不知道下一次見面什麼時候，能夠見到你們真的很開心，大家都平平安安。」而在記者會進行到一半她突然喊卡，她笑說要檢查一下雙眼皮貼，直爽的性格讓全場笑翻。

受訪時，Ella表示，近期金鐘、金馬獎都會有緬懷已故影人的橋段，她連續看到3個熟識的面孔，又加上很久沒見到台灣媒體，一直受到台灣媒體的疼愛、照顧，讓她有感而發，所以提醒自己要珍惜。近期連軸轉，到了這個月能稍微喘口氣，她分享Seline在S.H.E的群組問，跨年有什麼活動，3人發現剛好都有空，Seline直接決定去Ella家跨年，Ella模仿Selina的語氣說：「她說不是去妳家，就是去妳家囉！我只好欣然接受，之前辦過垃圾食物趴，我想要跨年也辦這個，Selina說什麼都不想帶，只說『我會帶一家三口當垃圾』。」3人的逗趣互動，一如往昔。

Ella很在意媒體們的身體健康，不斷耳提面命。（圖／記者吳雨婕攝）

至於先前Selina傳出懷上二胎，Ella提到昨天才與Selina、Hebe吃烤肉，她笑說：「我沒有刻意跟她聊，（有沒有懷孕）要問她。」她也稱讚Seline的狀態很、很漂亮，「容光煥發。」

