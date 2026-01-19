Ella傳砸重金買15首S.H.E金曲 前東家華研反駁揭內幕！

Ella巡迴演唱會「It’s Me 艾拉主意」。（勁樺娛樂提供）

女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）與前東家解約後，近來展開個人巡迴演唱會「It's Me艾拉主意」，歌單中大量演唱S.H.E時期的經典歌曲。外界盛傳她為此砸下重金，向前東家華研唱片購入多達15首金曲版權，引發關注。對此，華研唱片也正式回應，甚至罕見公開授權相關細節。

《鏡週刊》報導指出，Ella在個人巡演中演唱包括《Super Star》、《熱帶雨林》、《美麗新世界》等多首S.H.E代表作，不過演唱會背景音樂仍可聽見Hebe、Selina的合聲音軌，疑似僅取得詞曲授權，並未包含重製及錄音使用權。消息曝光後迅速掀起討論，也讓「S.H.E版權費究竟要多少」成為外界熱議焦點。

女子天團S.H.E。（圖／中時資料照）

另有報導提到，先前五月天邀請Ella擔任巡演嘉賓合唱〈五月天〉時，相關MV曾因版權問題一度下架，直到與華研完成授權後才重新上線；至於外傳高達人民幣200萬元的版權費用，五月天主唱阿信也曾出面澄清並非外界所稱的天價。針對外界各種揣測，華研唱片於19日發出正式聲明回應，強調相關報導對授權觀念有所混淆，並罕見公開實際授權內容，澄清外界傳聞。

華研回應全文：

鏡週刊關於Ella大陸巡迴演唱會砸重金買下15首S.H.E金曲版權之報導，對於詞曲、錄音授權觀念有所混淆，華研公司特說明如下：

本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。

惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。

另針對媒體報導Ella前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉MV花200萬人民幣版權費搞定一事，華研表示該MV上架，詞的授權費是台幣一萬五千元。請勿再以訛傳訛。

