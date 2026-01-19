Ella傳砸重金買S.H.E金曲版權！華研大動作反擊「觀念有所混淆」

Ella去年底在長沙展開「It’s Me 艾拉主意」巡演。勁樺娛樂提供／資料照

陳嘉樺（Ella）去年底在長沙展開「It’s Me 艾拉主意」巡演，接連獻唱多首S.H.E時期的金曲，據傳Ella為了重現經典，向前東家華研唱片買了15首歌的詞曲版權；對此，華研今（19日）晚發出聲明澄清，同時揭開先前傳出Ella擔任五月天嘉賓時，所拍攝的MV最後花費人民幣200萬元買版權的幕後真相。

據《鏡週刊》報導，Ella此次開唱為了重現經典，特別向前東家華研唱片買下15首S.H.E歌曲的詞曲版權，得以在巡演中完整演唱，不過並未取得重製曲版權，因此歌曲編曲仍沿用原版，演唱會中仍保留Selina與Hebe的音軌。對此，華研指週刊報導內容，對於「詞曲著作權」與「錄音著作權」的觀念有所混淆！

華研表示，「It’s Me 艾拉主意」演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權；華研強調：「截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

此外，華研同時澄清另一項流傳甚廣的說法。針對媒體報導Ella於前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉，並稱該MV花費人民幣200萬元「買版權搞定」，華研直言此為錯誤資訊。華研指出，該MV上架所涉及的「詞」授權費實際金額為新台幣1萬5000元，與外界傳言差距甚大，呼籲外界勿再以訛傳訛。

回顧Ella去年底自長沙起跑的「It’s Me 艾拉主意」巡演，她在舞台上接連演唱〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等多首S.H.E時期經典歌曲，舞台背景更保留Selina與Hebe的歌聲，勾起歌迷滿滿回憶，一度讓不少人誤以為三人即將驚喜合體，也因此引發版權相關討論。



