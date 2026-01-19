Ella其實沒買版權？嗨唱S.H.E經典夯曲 華研駁斥稱未收授權費

【緯來新聞網】Ella 陳嘉樺今（19日）被爆料，為了去年底展開的個人首場巡迴演唱會，特地向前東家華研國際買下「S.H.E」15首歌曲的詞曲版權，但沒有買重製曲版權。另外更指出，當初「五月天」阿信在演唱會上和Ella合唱S.H.E歌曲〈五月天〉，推出的MV花了人民幣200萬元（約台幣900萬元）才搞定版權。華研今晚反駁沒收到來自Ella那方的授權聲請與付費，另外〈五月天〉歌詞授權費是台幣15000元。

S.H.E是許多人的青春回憶。（圖／翻攝Ella IG）

Ella為了不讓粉絲失望，在個人演唱會上演出不少S.H.E的歌曲，值得注意的是，背景襯有Selina、Hebe的歌聲，根據《鏡週刊》報導是，她向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，但沒有買重製曲版權。至於價碼部分，以多年感情基礎，應是合理價。



報導出刊後，Ella並沒有特別回應此事；

華研國際則在今晚回應如下





本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。



另針對媒體報導Ella前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉MV花200萬人民幣版權費搞定一事，華研表示該MV上架，詞的授權費是台幣一萬五千元。請勿再以訛傳訛。

