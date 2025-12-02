Ella哭了！久違出席台灣活動「想起故人」 談Tank移植後身體狀況

Ella久違現身台灣的活動，和大家分享自己舉辦大陸巡演的心情。（圖／TVBS）

藝人Ella 2日下午參與台灣公益活動時，不僅分享了她在大陸個人巡演的心得，也透露了好友Tank的健康狀況已有所改善，以及S.H.E成員將在今年跨年夜齊聚一堂的計畫。這位久未在台灣公開亮相的歌手，在活動中一度因思念已故好友而情緒難以自持，但她仍努力調整心情，與大家分享近期生活點滴。

Ella在公益活動中不禁落淚，她坦言是因為「很久沒有看到大家了」，思念之情溢於言表。同時也想起已故好友讓她情緒難以控制，但她仍努力轉換心情，分享近期在大陸舉辦的個人巡演經歷。Ella表示，巡演中演唱了許多很久沒唱的歌曲，這些歌在她生命中都占有非常重要的位置，能夠再次演唱這些歌曲也是她對粉絲的一份心意。

Tank健康狀況一直是粉絲關注焦點，Ella也親自做出回應。（圖／翻攝微博）

在大陸巡演期間，Ella造訪了杭州、長沙等城市，並與同樣久未在台灣現身的歌手Tank相遇。提到曾捲入器官捐贈疑雲、身體狀況備受關注的Tank，Ella表示：「他有在恢復，而且他現在真的是充滿活力。他那一天到後台來跟我碰面的時候，氣色也好很多，然後臉也比較膨潤一點。他說我變超胖，我說哪有，這樣才好。」她透露Tank的健康狀況已經好轉許多。

當被問及是否有計畫在台灣舉辦演唱會時，Ella坦言自己內心也有這樣的期待，但作為一個「月亮魔羯人」，她喜歡有安全感、能夠按部就班的做事方式，因此目前還沒有確切的計畫。她也表示今年跨年沒有演出安排，但透露S.H.E三人將會合體，並在自己家中一起跨年。她們還約定要舉辦「垃圾食物派對」，想到能與好姊妹們共度時光，Ella臉上洋溢著滿滿的笑容，已經開始期待這次的跨年聚會。

