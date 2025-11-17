Ella哽咽認：S.H.E是高光時刻 揭單飛心聲「人生禮物」
Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會「It’s Me 艾拉主意」於15、16日一連兩晚在長沙正式開唱。Ella開場化身「星火女王」大展氣勢，帶來新歌〈It’s Me 一直迷〉，讓全場瞬間熱起來，接著又獻唱〈廢〉、〈Super Star〉等近30首歌曲，嗨爆全場。
接著，Ella再度換上全套「星火女王」造型，使用逾250朵手工煙火裝飾與上千顆水晶打造，耗時500小時完成。她更大方秀出腹肌、背肌，健美體態令全場驚呼連連，連自己也忍不住自誇：「超帥！」
在與歌迷互動環節，有粉絲提問如何面對40歲這個階段，Ella開示道：「回頭看，30歲根本就是個嬰兒、還是個孩子。當你到了40歲你會發現，回過頭看那時候你到底在煩什麼、憂慮什麼？40歲的你更美好，你經歷了更多，變成更好的自己。30歲時還渾渾噩噩，不知道要不要結婚、要不要換工作，你一步一步往前走，不知道的時候就往前走就對了。」
談起這次開唱的心境，她哽咽表示：「今天能夠有這場演唱會，我必須說我真的沒有想到。我陳嘉樺Ella這個人，居然會有一場這樣的演唱會。因為對我而言，我人生的高光時刻就是S.H.E，我已經做到了！我已經有巡演全世界的經驗，我去過很多地方，我從來沒有想過我自己可以再做一次。」接著感謝台下歌迷：「但人生很特別，宇宙把這個禮物放到我面前，而我在這個時候，打開我的心去接受它。而願意讓我打開心的那個人，是你們每一個人。」
首場個人巡演大秀，Ella從舞台硬體、製作、視訊都邀來天王天后御用團隊；連螢光棒都是由她親自繪製的「小太陽」設計而成，相當用心。此外，好姐妹Selina與Hebe也特別獻上花籃祝福，上面寫著：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台看到這份暖心祝福時，當場淚流不止。
