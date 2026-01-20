Ella唱S.H.E金曲「從未向華研申請授權」 業界質疑：演唱會音檔誰給的？

Ella日前在中國展開全新巡演。翻攝him_ella0618 IG

陳嘉樺（Ella）傳出為了在「It's Me艾拉主意」巡演重現經典，花大錢向前東家「華研唱片」買了15首S.H.E時期金曲的詞曲版權，事後遭華研否認，並強調「並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費」；消息傳出，引起業界部份人士質疑，既然未向華研申請授權，那麼Ella在演唱會上播放S.H.E金曲的演唱音檔是誰給的？

據了解，Ella去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。之後傳出，Ella砸大錢向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權，所以才會出現Selina與Hebe的歌聲。

聲明強調未收到任何授權申請

未料，華研大動作發聲明澄清，對於外傳Ella砸錢向華研買了15首S.H.E金曲版權，華研表示並無此事，並強調原始報導混淆了「詞曲著作權」與「錄音著作權」的觀念。詞曲著作權，應向「詞曲著作權人」或著作權人授權的「詞曲集管團體」，合法取得授權，無須另行向華研確認。 不過，S.H.E此團體在華研唱片錄製的「原始錄音包含的演唱內容」，稱為「錄音著作權」，這就是屬華研所有，若要使用，都應事先取得華研授權。但華研強調：「截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

華研聲明一出，引起業界人士好奇：「既然Ella這方從未向華研申請錄音著作權的演唱授權，那麼Ella在中國演唱會唱到S.H.E時期的金曲、觀眾聽到Selina和Hebe音檔從何而來？」使用未授權的錄音著作，Ella是否違法？華研後續是否會向Ella採取法律措施？對此，華研唱片暫無回應，而Ella所屬的「勁樺娛樂」則繼續保持沈默。

女兒被男友施暴！老爸「連開2槍斃了他」 事後發現殺錯人